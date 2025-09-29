Хороскоп за понеделник

Овен

Делови и лични пътувания ще преобладават през днешния ден. Много неща ще ви вълнуват, но едва ли ще се спрете на нещо определено. Търсенията ви ще се увеличават, но няма да бъдете удовлетворени и настроението ви ще е променливо. Финансови въпроси ще ви притеснят, но ще се справите с помощта на приятели. За съжаление отрицателните емоции ще надделяват над положителните. Родените през април ще са непрекъснато под пара.

Телец

Не бъдете толкова разточителни в първия ден на новата седмица, тъй като финансовите неблагополучия ще се отразят не само на джоба, но и на самочувствието ви. Научете се да отстъпвате и да правите компромиси, за да се приспособите по-лесно. Избягвайте прибързано да подписвате документи, без предварително да сте се запознали със съдържанието им. Мнозина ги очакват емоционални сривове след обяд или вечерта.

Близнаци

Близнаците попадат в звездна яма и това ще се отрази най-вече на здравето им, върху тонуса или доброто им настроение, без да донася някакви неприятности или катаклизми в тяхното обичайно ежедневие. Общо взето, ако запазят присъствие на духа и не се отдадат на черни мисли, понеделникът им няма да е по-лош от останалите дни. Да не приемат съвети от Везни и Раци. Мнозина продължават да се раздвояват между дома и службата.

Рак

Раците ще са умислени и угрижени и недоброто настроение ще ги владее често. Съществена причина за това няма да има, а ще е просто песимизъм, който ще ги обземе. Няма да бъдете удовлетворени в любовта, независимо че сте решили да възобновите стара връзка. Разминаванията са големи и едва ли ще издържите. В службата ще се справите с всяка работа, ако навреме я започнете. Има вероятност да възникнат противоречия с колегите.

Лъв

Отдавна не сте били толкова напористи и уверени в себе си. Сега е време да се развихрите и да преодолеете препятствията. Убедили сте се, че имате чар и обаяние, на което другите трудно могат да устоят. Важното е да не показвате открито емоциите си и да не позволявате в определени моменти да надделяват над разума. Сигурно възмездие обаче ще получите в края на деня и това ще балансира лошото настроение и неприятностите, изживени по-рано.

Дева

Понеделник, пълен с изненади, очаква Девите, като шансът да успеят в нещо отдавна желано е съвсем реален. Да не изискват обаче от съдбата всичко наведнъж, а да си създадат приоритети и със сигурност ще е по тяхному. Понеделникът за Девите е ден на деловитост и високи цели, а любовта им и нейната изява във всяко отношение ще остане за по-късно. Нямате основание да се страхувате, тъй като сте покровителствани от съдбата.

Везни

Бързи, сприхави и необуздани ще са Везните днес, като не свръхделовитост ще е причината, а някаква временна енергия, която ще ги подбутва до сряда. Внимавайте да не ви тласне в погрешна посока, защото тя най-вероятно е плод на дявола и всяко нещо, продиктувано до този момент, ще е под негово давление. Не изпадайте в паника, когато не ви върви, тъй като е временно. Ще започнете да променяте нещата около себе си, но бъдете по-настъпателни.

Скорпион

Каквото и да направите, трудно ще получите признание, което чакате. Пък и похвалите няма да бъдат искрени. В службата ще имате пречки, които ще избегнете с рязкото си държание или с това, че ще се направите, че не сте разбрали. Ще чуете интересни предложения, които ще ви се сторят привлекателни, но помислете, преди да дадете съгласието си. Път и развлечения между всичката работа ще имат вечерта мнозина от Скорпионите.

Стрелец

Опитвате се да правите добро, но невинаги ще бъдете разбрани и оценени правилно. Това ще ви натоварва допълнително и ще се се отрази на нервите или на кръвното налягане. Доста неприятности ще имате от финансов характер, затова се посъветвайте със специалисти. Подгответе се за мисълта, че ви очакват много работа, тичане и бързане. За мнозина са възможни внезапни пътувания или спешно излизане извън офиса по работа.

Козирог

Представителите на знака ще мечтаят през днешния ден, като планове, идеи и нови замисли направо ще гъмжат в главите им. Ако обаче сте по-целеустремени и се опитате донякъде да планирате действията си, със сигурност някои от тях ще се реализират, и то извънредно успешно. Факторът късмет при вас сега е в средно ниво, така че не бива да очаквате успех навсякъде и във всеки момент. Просто трябва да се доверите на интуицията си.

Водолей

Представителите на знака ще преодоляват перипетии и прегради от всякакво естество заради някаква цел и по пътя на разрешаването на сложен въпрос. Но макар и трудно, успехите им ще са почти сигурни, защото звездите особено благоприятно конфигурират над него в този момент. Не избързвайте в нищо, вслушвайте се в предложенията на околните. По-задълбочено преценявайте обстановката и не губете време за неща, които не зависят от вас.

Риби

Влиятелни приятели ще ви подкрепят, независимо че конкурентите постоянно ще ви притесняват. Не фантазирайте излишно и не си правете илюзии, че ще промените нещо. На работното си място търсете разбирателството, не избързвайте с мнението си, без да сте сигурни, че сте прави. Ако проявите чувството си за хумор, ще станете приятни за околните. Днес е денят, ако желаете да впечатлите някого и да го привлечете за своя кауза.