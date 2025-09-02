Хороскоп за вторник

Овен

Намалете очакванията си. Съобразявайте се повече с другите, особено с близки приятели. Постарайте се да не се сблъсквате с обстоятелства, които ще изискват да правите компромиси. Ако това се случи, дълго ще съжалявате. В следобедните часове нещата вървят по-лесно, позициите на играчите са по-ясни, целите ви се приближават, но денят не е подходящ за важни решения. Застоят в деловата ви дейност е притеснителен, но запазете спокойствие.

Телец

До обяд срещите ви ще са успешни, ще дочуете случайно интересна новина, която ще ви върне към плановете ви за разширяване на бизнеса. След обяд нещо в отношенията с колегите и близките ще ви затормозява. Няма да намерите точните думи, нито подходящите постъпки, за да улесните контактите си. Някой около вас е неблагодарен и създава крамоли. Запазете спокойствие, ще намерите верния тон в близките дни. Постарайте се да не избухвате.

Близнаци

Днес, където и да отидете, с вас ще се съобразяват, ще се опитват да изкопчат информация или да ви кажат нещо, което подозират, че не знаете. Новините сами ще дойдат при вас, но вие ще трябва да ги подберете. Бъдете внимателни, защото това, което чувате, може да е или неточно, или изкривено. Днешният ден ще ви донесе успех, ако убедително покажете лоялност и добронамереност. Доброто разположение на духа е едно от условията денят да премине спокойно.

Рак

Колкото и да ви се иска да се похвалите с нещо, дори да го смятате за съвсем сигурно и завършено, не го правете. Старайте се да успокоите темпото, да затвърдите постигнатото, да се огледате около себе си. Не подхващайте нищо ново, не се залавяйте с несвойствени действия, щадете се дори физически. Денят не е за състезания. Ако кривнете встрани в работата или в личния си живот, ще ви хванат. В интереса на светла жена към вас има нещо нечисто.

Лъв

В момента нещо не иска да тръгне, както сте го подготвили, последствията са лоши за вас, независимо дали работите за някого, или ръководите собствен бизнес. Обърнете се за помощ към стар познат. Ще ви помогне още днес. До края на деня посветете времето си да разберете на какво се дължи заплетената ситуация. Огледайте екипа си, има нещо, което ви тревожи в него. Шефовете днес не са с вас, ще имате и финансови затруднения.

Дева

Днес ще давате, но и ще получавате според заслугите. Това за вас ще означава много - вие правите преценки по строги критерии, но трудно понасяте по тях да ви оценяват. Затова ще се наложи да се смирите. Не можете да избягате от съдбата - срещате хора, от които се криете, срещат ви хора, които се крият от вас. Днес с когото скъсате или се разделите, ще е завинаги. Свържете ли се с някого по делови дела, връзката ви по това дело ще е окончателна.

Везни

Дълго сте се колебали дали да се обвържете делово с човек, който упорито ви предлага сътрудничеството си, днес е време да решите окончателно. Поведението ви крие рискове за бизнеса ви. Ще трябва да решите и дали наистина искате да работите в чужбина. Преди да кажете "да", проверете фирмата и естеството на работата. Раздразнителни сте, подозрителни сте и това днес ще пречи на работата ви. Опитайте да хармонизирате отношенията си.

Скорпион

Бъдете много решителни. Действате направо и смело. Четете всичко, което се налага да подписвате, слушайте дума по дума всичко, което ви се говори. Неприятен спор по делови въпрос ще завърши както искате, но той ще бъде знак, че по-внимателно трябва да се отнасяте към "празните" приказки. Много от вас постепенно ще затъват в битов проблем и в проблем с имот. Сдържайте нервите си. Днес ще блесне талантливото перо на мнозина.

Стрелец

В работата си бъдете много точни. Намалете желанието си да критикувате и да поучавате. Всичко, което днес ви се налага да плащате, ще ви коства по-малко пари, отколкото сте предвидили. Това ви дава възможности да се поразпуснете малко. Ще ви помогне и да навлезете в нови територии. Върви ви на пари и изпити. Ще се радвате на успеха на дете, свързан с образование. Можете да си позволите да мислите за почивка. Много от вас ще тръгнат към морето.

Козирог

Трудно понасяте ограниченията, но днес ще трябва да се примирите с тях. Още повече че без ваше участие наложеното ограничение днес ще ви осигури защита и ще работи за вашата сигурност. Понякога много бързате и това, че днес няма да можете със замах да правите това, което ви се иска най-много, ще ви принуди да го обмислите от всички страни. Бъдете практични, Козирози, вие от всяка ситуация можете да извлечете полза. Не пропускайте и тази.

Водолей

Изведнъж се виждате в дългове, затъвате в противоречия, чувствата ви се объркват. Имате неприятност в деловата си дейност, позволили сте друг да избира вместо вас и сега се налага да поправяте грешки и да търпите последствията. Нещо се забавя, нещо се отлага, което пък ви принуждава и вие да отлагате срещи, да се блъскате в бюрократични лабиринти, да не намирате нужните ви документи, да откривате забравени или недовършени ангажименти.

Риби

Шансовете ви за печалба по всички линии са налице. Трябва да организирате работата си много добре, за да можете да приключите с всичко в определените срокове. Не се страхувайте от приказки по ваш адрес, днес никаква измама или лъжа няма да мине. Късметът ви работи. Случайността ще ви предостави ситуации, които са от най-благоприятните. На събиране ще намерите точния човек, от когото ще научите всичко, което ви интересува за една сделка.