Хороскоп за сряда

Овен

Ако в предишните два дни сте излъгали някого или сте постъпили непочтено, ако сте затаили някаква важна подробност или сте премълчали нещо, което е важно за други хора, днес това ще стане явно и ще ви принудят да се извините. Няма да ви е приятно. Много притеснени, някои от вас ще отидат на важен за бизнеса им разговор. От него зависи финансирането на част от вашите бъдещи проекти. Засега сериозни съдружници не са осигурени.

Телец

Бъдете внимателни днес с документи и пари, възможно е да ви окрадат или да ги загубите. Вършете рутинна работа, не подписвайте важни документи. Добре е да се огледате за друг Телец за работното си място. Ако точно този знак иска да постъпи на работа във вашата фирма, приемете го, работата ви ще потръгне много по-методично и темпото ще бъде засилено. Не се учудвайте, вие като Телец добре знаете как работят те - методично, задълбочено и планово.

Близнаци

Ще опитвате много неща, но не всичко, което ви се иска, ще стане. Налитате на много рискове, които не са оправдани. Това ще разберете особено ясно на среща, която организирате с надежда, че ще ви помогнат да започнете нещо, което отдавна подготвяте. Но няма да стане. Само ще се съсредоточите върху отказа да ви подкрепят точно сега. Това е сигнал да помислите добре върху плановете си и върху допълнителните ангажименти, които поемате.

Рак

Денят се очертава на печалби и добри контакти. Освобождавате се от неприятни връзки, от неприятни хора около вас, от неприятна работа. Ангажиментите ви добиват вида и партньорството, които са ви по сърце. Късметът е с вас и днес ще скъсате окончателно с работа или с хора, които ви създават проблеми и грижи. Ще можете да кажете на всеки всичко, което си мислите за него, и то няма да прозвучи нито несправедливо, нито грубо, нито като ласкателство.

Лъв

Днес ще поемете грижа за някого или нещо, дори за нова дейност, защото добре ще ви платят. Отново нещата опират до необходимостта от самоорганизирането ви. Можете да се справите само ако подредите ангажиментите и заработите сериозно. Мнозина от вас, особено родените през август, внезапно ще спечелят дело или ще уредят много лесно важен документ. Това ще ви учуди, но ще ви изпълни със самочувствие на победители.

Дева

Денят ще е напрегнат. Ще бъде добре за вас, ако работите самостоятелно, не в колектив. Не се плъзгайте по неща, които не са ваша работа; често поемате чужди отговорности, днес това ще ви пречи. Бъдете внимателни при работа с документи. Има опасност да загубите нещо важно. Много от вас, които ще се явяват на конкурси или изпити днес, ще се представят много по-добре, отколкото са предполагали. Страховете ви са повече, отколкото основанията за тях.

Везни

Днес ще сте принудени от партньори да потвърдите или да отхвърлите предложение, което обмисляте от доста време. Нещо ви спира, плаши ви точно толкова, колкото ви се иска и да го приемете. Вашата управляваща планета е Венера, но за разлика от Телеца, който има вкус към печеленето на парите, вие като че ли потъвате в размисли и колебания за търсене на справедливо и точно разпределение на задачи и блага. В крайна сметка ще дадете съгласието си.

Скорпион

Много успешен ден. Всичко, което сте планирали, ще стане както го искате и ще се доберете до решения на партньорите си, които ви устройват. Ако си повярвате, нищо няма да се изпречи пред амбициите ви, пред желанията и пътуванията ви. Всяка цел ще е достижима. Ще ви върви на работа и на пари. Безработните да подновят търсенето на работа, но не по обяви, а чрез приятели и познати. Всички, които се занимават с наука и преподаване, ще са натоварени.

Стрелец

Днес нищо не отлагайте за други дни. Няма да успеете да го свършите както трябва или нещо ще се обърка. Има опасност да ви повали и здравословен проблем. На работното си място се налага да сте по-съсредоточени, има опасност да загубите документ или да се сблъскате с небрежност. Следобед ще ви изненадат неочаквани делови срещи. Оферти няма да липсват, но трябва да сте наясно какво точно искате. Обърнете внимание на предложенията.

Козирог

Днес ще сте участници в някакви събития. Може и да не са ваши, а на приятел, но ще променят деловата ви атмосфера. Много от вас ще са затрупани с информация. Прочетете и преценете всяка от тях, защото изборът на която и да е ще ви постави в определен лагер и задълго ще предопредели пътя на развитието ви. Не се заемайте с неща, които не са ви ясни. На пръв поглед сте отворени, но всъщност сте потайни и това може да ви попречи.

Водолей

Денят ви поднася неочаквани промени. Не правете планове от сутринта, а се нагаждайте към случващото се. Проблем с човек от дома ви ще ви притесни и ще ви накара да търсите специализирана помощ. Ще откриете една измама на работното си място, силно ще ви засегне и стремежът да разберете защо е станало, но това до нищо няма да доведе. Постарайте се да не омаловажавате това, което се е случило. Налага се да се простите с илюзиите си за бъдещето.

Риби

С днешната сряда започва напрегнат период. Има вероятност да ви прекъснат отпуската, ако вече сте решили да почивате. Ще ви затрупа работа, ще се наложи да поемате и чужди ангажименти, което няма да ви е приятно, но пък работи за авторитета ви на професионалисти и ще се оцени. Постарайте се да приемате тежките ситуации с хумор, той и без това е свойствен на управляваните от Нептун. Днес мнозина са на браздата между минало и бъдеще.