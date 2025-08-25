Хороскоп за понеделник

Овен

Понеделникът ви няма да е лесен. Не се увличайте в нищо в работата и не бързайте да свършите нещо, докато не обмислите подробно нещата. Още сутринта на работното място ще ви посрещнат със спорове. Следобед съвсем няма да ви върви. По-добре е да съсредоточите вниманието си върху грешките и върху планирането на следващите дни. Ще получите покана за голямо роднинско събиране, приемете я, защото то ще е от значение за бъдещето.

Телец

В ранните часове на днешния понеделник трябва да сте внимателни. Днес сте като че ли недосегаеми в правата си, чувствате се, а и наистина сте добре защитени. Седмицата ще има много добър старт за вас, късметът ви ще работи, новините, които ще получите, ви позволяват да отстраните конкурент. Нещо, което е било почти непреодолима преграда през миналите дни, сега ви се вижда незначително и наистина с лекота ще го преодолеете.

Близнаци

Днес ще сте много чувствителни към всичко, което чуете за себе си или разберете, че се разпространява за вас на работното място. Седмицата ви започва доста уморително с ангажименти и със среща след среща, но причината си е у вас, вие сте ги планирали и сега не бива да ги отказвате или да ги отлагате без сериозна причина. От друга страна, обзема ви чувството, че нещо хубаво предстои да ви се случи, че нещата в деловата сфера се отпушват.

Рак

От днес започват няколко рискови дни. Още днес ще стане ясно, че не сте подготвени добре за някаква ситуация. Ще разберете, че не сте предвидили нито сложността, нито сериозността на проблема, който ви се задава от днешния следобед. Където отидете, носите някакво напрежение, около вас се въртят спорове, в които волно или неволно вземате участие. Постарайте се важните неща, които трябва да свършите днес, да станат до обяд.

Лъв

Днес е важно да бъдете по-организирани в професионално отношение и да не се мъчите да изпреварвате събитията. Не вземайте пари назаем и бъдете внимателни с инвестициите. Не започвайте нищо ново, защото няма да потръгне както ви се иска още от самото начало. Довършвайте това, което вече е стигнало донякъде. Смирете се, не се самоизтъквайте непрекъснато, това, което трябва да се забележи у вас, обезателно ще го забележат и ще го оценят.

Дева

Седмицата ви ще почне напрегнато. На работното си място ще трябва да обърнете по-голямо внимание на дребните и незначителни, както ги смятате, неща. Възможно е оттам да изскочи сериозен проблем, най-вероятно заради недостатъчна преценка. Особено важно е да сте прецизни с документите, които са за финанси - независимо дали са лични или фирмени. Тогава ще се наложи да посветите голяма част от времето си на тях и да загърбите други дела.

Везни

За вас започва период на инвентаризация на отношения и чувства. На работното си място се отървете от хора, които се стараят да ви държат встрани от истинските проблеми. Ако работите в собствен бизнес, дистанцирайте се от тези хора, а ако работите за други, постарайте се да се отделите в работата си от тях и ще бъдете оценени. Ако ви се налага да водите съдебни дела, от днес започва благоприятен за вас период и ще съумеете да отстоите правата си.

Скорпион

Днес ще ви е сложно в отношенията с представители на Рак и Козирог. Нещо няма да е наред с Козирога в служебните и деловите отношения. Ракът ще създава проблеми в дома ви. Не ги притискайте много, може би вие внасяте напрежение, което не е по силите им, особено на Рака. Тези два зодиакални знака се нуждаят от вашето разбиране и подкрепа повече от който и да е друг. Вие сами сте поели тази тежест и сега трябва да танцувате по въглени.

Стрелец

Внимателно огледайте поведението и дисциплината на колегите си. Тяхната небрежност може да рефлектира върху вас и да излезете виновни. Някакъв гаф ще се опитат да ви го прехвърлят като вина. Прекратете ситуацията, която би ги улеснила в това, във вашите възможности е. Днес ще получите покана за допълнителна дейност. Огледайте я добре, преди да я приемете - тя ще бъде добре заплатена. От днес ще имате възможности за обществени изяви.

Козирог

Ако сте се готвили за битка, от днес ще преминете към действия. Ще ви помагат дори тези, които досега са ви пречели. Късметът ще е непрекъснато с вас, стига вие да не му пречите с излишна доверчивост. Понякога много преди да сте готови с намеренията си, говорите гласно за тях и други осъществяват вашите идеи. Денят е много мобилизиращ, личните ви интереси се преплитат със служебните и с тези на приятелите ви. Така че ще имате много съмишленици.

Водолей

Днес е успешен ден за всички вас. Каквото поискате, ще го получите. Много е вероятно днес да изясните отношенията със съдружника си и да разрешите проблемите си, вероятно финансови, с него. Налага се да го направите, ако искате нещата да потръгнат. Някой, който отдавна ви дължи пари, днес ще ви се издължи. Ще сте улеснени в самостоятелните си действия. Много вероятно е днес да получите покана за важно откъм срещи тържество през седмицата.

Риби

Трудно начало на професионалната седмица. Още от сутринта са възможни загуби или кражби. Може да откриете и откраднати ваши идеи. Пазете ревниво всичко, което се отнася до джоба и работата. Не отменяйте срещи точно сега, не задържайте дългове, ако можете да ги ликвидирате. Придържайте се към закона и няма да имате големи неприятности. Дори и нещо да ви е неприятно или неудобно да го вършите, ако трябва да стане сега, направете го с усилия.