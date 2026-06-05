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Хороскоп за петък

Днес, 08:55
Pixabay

Овен

В последния работен ден на седмицата е наложително да имате отлична дисциплина на работното си място, ако искате делата ви там да се развиват в желаната от вас посока. Не оставяйте някой друг да се заеме с личните ви инициативи, дори и да се чувствате претоварени следобед. Любовта оставете на втори план. Материалното ви състояние ще остане без промяна. Не си позволявайте непостоянство на работното си място и в личния си живот.

Телец

В петък благодарение на усета си ще можете да откриете нови източници на доходи. Опитайте се да сведете разходите си до минимум, особено ако имате тази възможност. Необходимо е да лансирате конструктивни идеи пред началници и високопоставени особи, защото така ще можете да привлечете вниманието им. Мнозина от вас ще трябва да поемат тежки задължения. Опитайте се да гледате оптимистично на трудностите.

 

Близнаци

Днес не се отказвайте от идеите си, дори и да сте спъвани многократно от обстоятелствата в делово отношение. Опитайте да намалите напрежението, което сте натрупали през изминалите делнични дни. Не допускайте сериозни противоречия с интимната си половинка, защото рискувате и сега отново да не стигнете до напредък. По-добре се освободете навреме от тези свои вътрешни терзания, защото така ще ви е по-лесно да продължите напред.

Рак

За част от вас петък ще бъде свързан с пътуване надалеч, а за други - с някакъв вид обучение. Не пренебрегвайте приятелите и близките си, дори и да ви се струва, че нямате достатъчно време за тях, се постарайте да намерите. Опитайте се да бъдете максимално дискретни по отношение на личните си дела в професионалната сфера. С по-голямо чувство за отговорност се отнасяйте към задачите, поставени ви от началници и влиятелни особи.

 

Лъв

Тактично се измъквайте от неловките ситуации, в които попадате на работното си място. Опитайте се да пестите енергията си, особено ако сте затрупани с множество задължения, които не търпят отлагане. Останете верни на себе си, дори и това да ви коства много усилия и нерви. В любовта е наложително по-често да правите компромиси с принципите си. Вечерта ще можете да се освободите от някои свои стари проблеми от лично естество.

Дева

Сложете в ред личните си дела, като се опитате да прецените внимателно дали приходите ви отговарят на разходите, които правите напоследък. Следобед или вечерта обърнете внимание на малкото си, но верни приятели, защото това ще е единственият ви начин да натрупате множество положителни емоции. Опитайте се да не ставате зависими от заобикалящата ви среда, независимо дали става въпрос за ваши близки или прякото ви делово обкръжение.

 

Везни

Днес благодарение на шестото си чувство ще откривате новите си професионални възможности. Опитайте се по-мащабно да подхождате към шансовете си, защото такива ще бъдат и крайните резултати. Значително ще увеличите броя на своите влиятелни благодетели. Ще печелите пари с лекота. Постарайте се да не се преуморявате, дори и да сте затрупани със задачи, които не търпят отлагане. Приходите ви ще се увеличат.

Скорпион

В петък бъдете максимално изобретателни на работното си място, за да можете по-бързо да се справите с неотложните си ангажименти. Разчитайте на концентрацията си, защото тя ще ви е от полза в интелектуалните занимания. В любовта бъдете себе си, без да се страхувате, че може да останете неразбрани. Насочвайте живота си в желаната посока, като е необходимо за това да правите компромиси, които ще ви позволят да се чувствате добре.

 

Стрелец

Днес мнозина от знака ще увеличат добрите си възможности в професионалната сфера благодарение на личните си и професионални контакти. Желателно е да проведете разговори с началници и колеги, които отлагате от дълго време. Не се отказвайте да придобиете нови знания и опит, особено ако те могат да подобрят положението ви в службата и да увеличат финансовите ви постъпления. Мнозина ще експериментират с нови занимания.

Козирог

Възможно е да имате някои притеснения по отношение на физическото си състояние, но само от вас зависи колко успешно ще разрешите затруднението си. На първо време намалете темпото на работа и използвайте повече часове за почивка. Добре ще се справяте с всички трудности и пречки във всяко едно отношение. Търпението ще е вашето най-силно оръжие и ще е подходящо за различни житейски ситуации. Мнозина ще започнат нова квалификация.

 

Водолей

Разположението на звездите ви покровителства не само професионално, но и в интимен план. Ако се отдадете на обществени ангажименти или контакти, ще имате успех. Запазете практичния си поглед върху живота. Понякога е необходимо да бъдете материалисти и да поставите парите на първо място. Днешният ден е точно такъв. Обадете се на стар работодател. Не е изключено да получите предложение за път в чужбина.

Риби

През този ден доста от вас може да получат приятни известия от нова работа. Очаквайте успехи в деловата дейност и неуспехи в личния живот. Има вероятност да бъдете измамени от половинката си. Но е по-добре да видите истината такава, каквато е. Вечерта е подходяща за романтични преживявания. Днес за мнозина се очертава решаването на служебен или имотен проблем. Вероятно това ще стане с цената на напрежение и нерви.

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