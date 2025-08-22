Хороскоп за петък

Овен

Думата ви не само ще се чува, но и ще тежи и в дома ви, и на работното ви място. Нищо не отлагайте за други дни, правете всичко, което сте решили. Няма да имате провали днес. Ако нещо такова ви се случи, вината ще е във вашата упоритост, която на моменти преминава в грубост. Следващите два дни няма да ви донесат нищо повече, така че днес използвайте всяка възможност да се доближите до нещата, към които се стремите в деловата си дейност.

Телец

Добрата позиция е да се спотаите и да изчаквате. Каквото има да става, ще стане и без вашите усилия. Все пак, като в последен ден от работната седмица много добре ще бъде да прегледате свършеното през изминалите дни и да подредите плановете си за следващите. Много от вас ще са притеснени със здравословен проблем на близки. Нека това да ви е основната грижа днес. Не споделяйте плановете си за почивните дни, за да си осигурите почивка.

Близнаци

Вашата планета няма да е с вас. Меркурий провокира активността ви към движение, но и за раздвояване, и днес ще сте колебливи. Има вероятност да насочите вниманието си в грешна посока. Дори любовната си стрела много от вас ще пратят не където трябва, но пък ще бъдат улучени от стрелата на изненадваща личност. Много млади Близнаци ще се оплакват, че някой се опитва да управлява живота им, а те ненавиждат опекунството.

Рак

Уреждайте пътувания, от тях могат да зависят работата ви, семейството и здравето ви. Планирайте срещи, разговори, обсъждания на проекти и нови начинания. Можете да започнете строеж или голям ремонт. Каквото решите - правете, но не се връщайте на стари варианти. Домът за вас е много важен, време е да му отделите внимание и пари. Известна е вашата докачливост, но днес се налага да я контролирате, ако искате да не провалите почивните си дни.

Лъв

Чудесен край на трудна седмица. Ще имате затруднения на работното си място, но ще ги решите бързо и сполучливо. Каквото ви се предложи днес, не го отказвайте. Отношението на колеги и шефове ще е такова, че дори да отворите дума за по-добро заплащане - ще бъде чута. Думата ви ще се чува не само на работното място, ще ви слушат и родителите, и децата ви. Не проявявайте излишна скромност, но упоритостта и самолюбието ви нека имат граница.

Дева

Ако изчаквате по-спокойно развитието на нещата, ще получите това, към което се стремите. Ако бързате или се опитате да пришпорите събитията, ще сбъркате. Работете в колектив, така навреме ще усещате кога грешите. Внимавайте с предложенията за бърза печалба, може да се окаже някакъв фантом или пирамида, която да погълне всичките ви средства. Хората около вас ще ви се съпротивляват, щадете се и не поемайте много отговорности.

Везни

Използвайте всяка възможност да започнете някакво действие или пътуване, което подготвяте. Не се налага да се съобразявате с никого, да искате разрешение, да търсите пари. Подгответе и почивката си отсега - постарайте се да я изкарате някъде извън мястото, в което живеете и работите постоянно. Днес не търсете чуждо мнение. По-добре намерете начин за реклама за това, което вършите. Опитайте да се натоварите физически, това ще е полезно за вас.

Скорпион

Лесно ще манипулирате другите днес. От половин приказка приятели ще склонят да ви помагат, колеги ще се съгласят да поемат ваши задачи, съдружници ще започнат да търсят пари, ще ви оказват услуги. Много от вас, колкото и да им е неприятно да го правят в края на седмицата, ще се наложи да пътуват до близко място по чисто делови проблеми. Ще се справите навреме и добре, но умората ще ви събори. Жените от този знак днес ще покажат мъжки разум и силен дух.

Стрелец

Където отидете, ще бъдете приети добре. Късметът е с вас сред тълпата и ви помага да я овладеете. Това ще е причина за успеха ви на сцена, ако се занимавате с театър или музика, за успеха ви пред аудитория, ако ще държите слово. Успех ще имат и преподавателите. Ще ви ръкопляскат, ще ви посреща и изпраща одобрението на хората. Ще ви се струва, че светът пред вас е отворил вратите си. Дори и да не е съвсем така, пътят ви към други страни е трасиран.

Козирог

Ще си спестите неприятности, ако не влизате в интриги или игри, започнати от други. Слушайте повече себе си и това, което ви подсказва интуицията, не играйте по чужда свирка и ще си спестите грижи. Ако сте по-резервирани, по-лесно ще управлявате и бизнеса, и хората си. Не искайте чуждото и не давайте вашето. Борете се за него. Ще имате неприятности с близките, особено с интимния партньор. Дамите ще са затруднени със здравословен проблем.

Водолей

За да е успешен денят ви, отървете се от досадници. Ако ръководите собствен бизнес, денят предполага синхрон в действията и намеренията. Отстоявайте това, което сте казали, и не позволявайте да ви опонират, довършете започнатото. В детайлите, особено в техническите, вие сте ненадминати, и ако опазите позициите си, успехът ви ще е гарантиран. Избягвайте днес да вършите неща, които искат бързо да се преустройвате или за които не сте готови.

Риби

Няма да се чувствате добре заради ваши лични здравословни проблеми или заради здравословен проблем на близък човек. На работното ви място ще цари раздразнение, неразбиране и напрежение. Постарайте се да не попадате във водовъртежа на спорове и разправии, дори да са съвсем невинни. Ще ви стане неприятно, като разберете, че някой се опитва да ви измести или да ви злепостави. Фактът ще се забрави още преди изтичането на работния ден.