Хороскоп за четвъртък

Овен

Завършвате тази седмица без необходимия тонус и трудно навлизате в ритъм. Стари задължения ще излязат на преден план и е крайно време да свършите това, което досега сте оставяли за друг път. Днес обаче шансът е с вас и нечие присъствие или подкрепа ще ви помогнат да се справите добре в професионален план. Ако търсите или започвате нова работа, със сигурност няма да сте разочаровани. Има нещо некомфортно в любовните отношения.

Телец

Емоциите ви ще бъдат изключително силни в последния делови ден на седмицата под влияние на Луната и в определени моменти трудно ще ги контролирате. Какви ще бъдат чувствата ви, зависи от вас, но независимо дали изпитвате ревност или радост, ще имате доста вълнения. Това ще ви подскаже, че ще трябва да намалите темпото, дори и да се появят неочаквани ангажименти. Добрата новина е, че започвате да се доближавате до целите, които имате.

Близнаци

В последния ден на работната седмица ще искате да позабавите нещата и съвсем няма да сгрешите, ако го сторите. Ще бъдете готови за всичко, което ще се случи, и няма да хабите излишни нерви. По-добра подготовка, организация и малко късмет ще ви помогнат да се справите с трудностите. Противно на общоприетото, за вас ще е по-добре да сте нерешителни и да се лутате между две посоки. Успехът днес е свързан изцяло с партньорите ви.

Рак

Някаква ситуация ще ви докара до състояние да избухнете. Опитайте се да сдържите нервите си, защото е много вероятно да кипнете от някаква дреболия. Ако не друго, то само след час всичко ще утихне, но пак ще имате известни трудности в работата. Крайно време е да се погрижите малко за себе си и ако успеете да прекарате част от времето си следобед или вечерта в приятелска компания, ще се отпуснете и ще се заредите с енергия.

Лъв

Днес се опитайте да възпрете силния си егоизъм както по отношение на изява на работното място, така и в печеленето на пари. Вероятността да се забъркате в някаква каша именно заради тези си настроения е голяма. Обстановката на работното място е повече от некомфортна и почти няма да срещате разбиране. Макар че си мислите, че това може да се дължи на физическите условия, всъщност проблемът е в неразбирателството.

Дева

Днес интуицията ще ви насочва в правилната посока. Свикнете още от сутринта с мисълта, че задълженията ще са първата ви грижа, независимо дали става дума за работа или за отношенията с близките. Миналите ви усилия ще започнат почти веднага да дават първите резултати, но не лягайте само на стари лаври. Опитайте се сами да инициирате важен разговор относно бъдещ проект, който ще доведе до следващо стъпало в кариерата, а и до повече пари.

Везни

Днес ще балансирате между финансови и домашни задължения, но това едва ли ще ви притесни, тъй като символът на вашия знак е именно да поддържате везните в равновесие. Отделете няколко минути, за да помислите върху финансовото си положение, което за мнозина никак не е блестящо. Опитайте се да избистрите идеята, която напоследък ви гложди, защото може да ви се удаде шанс да започнете да я реализирате и оттам да изкарате пари.

Скорпион

Седмицата ще завърши бурно. Ще усетите вълна от енергия и с развитието на деня ще ставате по-неудържими. Това обаче има и своите положителни страни - ще притежавате добро чувство за бизнес и мотивация за успех. Гледайте нависоко и си поставете и такива цели. Вярвайте в щастливата си звезда, подкрепете идеите си с действия и работете на едро. Помнете, че дори и да сте тръгнали напред, все още имате да догонвате конкуренцията.

Стрелец

И в петък проблемите няма да спрат да ви притесняват. Колкото и да ви е неприятно, трябва да приемете звездната прогноза, че едва ли ще се справите с тях. За една немалка група от знака все още е много трудно да намерят подходящ съдружник или съюзник в работата си. Партньорските взаимоотношения не са напълно в ред и това ви създава неприятности. Някои пък ще трябва да търсят алтернатива по отношение на финансов въпрос.

Козирог

Днес ще трябва да приемете нови отговорности и дори да са против волята ви, не се оплаквайте. По-добре поемете нещата в свои ръце. Взимането на важни решения ще е ваш приоритет и ще успеете да съчетаете талантите на всичките си колеги да работят като едно цяло. Все пак не се превръщайте в работохолици и си оставете малко време за разтуха. Може да сте заети с кариерата си, но звездите ви вещаят и добър любовен шанс.

Водолей

Правете всичко постепенно през последния ден на отиващата си седмица. Звездните влияния ви подтикват към по-голяма дисциплина и ще трябва по-здраво да се захванете за работа. Ако сте решили да сменяте работното си място, трябва да гледате напред, а не да анализирате минали грешки. Нетърпеливостта да успеете на всяка цена не е най-доброто ви поведение. Успокойте се с мисълта, че парите ви, ако не се увеличават, поне и не намаляват драстично.

Риби

Днес бъдете внимателни, защото на работното ви място има хора, които чакат сгоден момент, за да ударят върху реномето ви. Точно сега това ще ви се отрази особено болезнено, защото се трудите доста напоследък. Ако можете да отсрочите осъществяването на важни бизнес сделки, направете го. Късметът ще ви сполети по-късно, може би до седмица, и действайте тогава. Във финансов план звездните характеристики вещаят точно днес някаква промяна.