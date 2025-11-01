Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Златната тоалетна "Америка" отива на търг за 10 млн. долара

Предложена на Тръмп, после открадната

Днес, 13:32
Guggenheim.org

Напълно функционалната тоалетна, изработена от масивно злато и дело на италианския художник Маурицио Кателан, отива на търг, съобщи Sotheby’s.

Скулптурата, озаглавена иронично "Америка", ще бъде изложена за кратко в Ню Йорк, преди да бъде предложена за продажба през следващия месец. Началната цена е определена на около 10 милиона долара, приблизително колкото струва самото злато, предаде Си Ен Ен.

"Америка" има колоритна история. За първи път е инсталирана в музея "Гугенхайм" през 2016 г., където над 100 000 посетители не само я видели, но и реално я използвали. Година по-късно, когато президентът Доналд Тръмп по време на първия си мандат поискал музеят да му предостави картина на Ван Гог за Белия дом, от "Гугенхайм" му предложили вместо това да инсталират златната тоалетна. Тръмп отказал.

През 2019 г. творбата отново попадна в заглавията – този път като жертва на "Големия обир на златната тоалетна" в Бленъм Палас в Англия. Крадците бяха заловени и осъдени по-рано тази година, но оригиналът така и не беше открит.

Затова на търга ще бъде предложена втората версия на творбата – единствената, за която се смята, че все още съществува. Тя е собственост на частен и анонимен колекционер от 2017 г. и, макар вероятно да е била използвана, този път няма да бъде достъпна за публиката.

Кателан, известен със своята иронична и провокативна арт естетика, описва "Америка" като "предмет на 1% за останалите 99%" — сатиричен коментар за разкоша, привилегиите и абсурдите на съвременното общество. През последните години той нашумя и с друга своя инсталация – "Комикът", която представлява банан, залепен на бяла стена с тиксо. За разлика от "Америка", създадена от скъп материал, тя е с практически нулева себестойност. Започнала пътя си от изложението "Арт Базел" през 2019 г., творбата в крайна сметка бе купена за 6 милиона долара от китайски криптопредприемач.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Маурицио Кателан

Още новини по темата

Бананът за 6 млн. долара отново бе изяден
23 Юли 2025

Похитителите на златната тоалетна влизат в затвора
14 Юни 2025

Осъдиха британец, откраднал златната тоалетна на Кателан
19 Май 2025

Тъмната страна на банана за $ 6.2 млн.
02 Дек. 2024

Китайски предприемач изяде пред публика най-скъпия банан
29 Ноем. 2024

Бананът, провъзгласен за изкуство, се продаде за 6.2 млн. долара
21 Ноем. 2024

Бананът с тиксо поскъпна до 1 милион долара
27 Окт. 2024

Гладен студент изяде изкуство за 120 000 долара
02 Май 2023

Колко струва един банан?
16 Окт. 2020

Банан ощастливи Деймиън Хърст
20 Авг. 2020

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Управляващите са опасни за България
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте