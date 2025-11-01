Златната тоалетна "Америка" отива на търг за 10 млн. долара

Напълно функционалната тоалетна, изработена от масивно злато и дело на италианския художник Маурицио Кателан, отива на търг, съобщи Sotheby’s.

Скулптурата, озаглавена иронично "Америка", ще бъде изложена за кратко в Ню Йорк, преди да бъде предложена за продажба през следващия месец. Началната цена е определена на около 10 милиона долара, приблизително колкото струва самото злато, предаде Си Ен Ен.

"Америка" има колоритна история. За първи път е инсталирана в музея "Гугенхайм" през 2016 г., където над 100 000 посетители не само я видели, но и реално я използвали. Година по-късно, когато президентът Доналд Тръмп по време на първия си мандат поискал музеят да му предостави картина на Ван Гог за Белия дом, от "Гугенхайм" му предложили вместо това да инсталират златната тоалетна. Тръмп отказал.

През 2019 г. творбата отново попадна в заглавията – този път като жертва на "Големия обир на златната тоалетна" в Бленъм Палас в Англия. Крадците бяха заловени и осъдени по-рано тази година, но оригиналът така и не беше открит.

Затова на търга ще бъде предложена втората версия на творбата – единствената, за която се смята, че все още съществува. Тя е собственост на частен и анонимен колекционер от 2017 г. и, макар вероятно да е била използвана, този път няма да бъде достъпна за публиката.

Кателан, известен със своята иронична и провокативна арт естетика, описва "Америка" като "предмет на 1% за останалите 99%" — сатиричен коментар за разкоша, привилегиите и абсурдите на съвременното общество. През последните години той нашумя и с друга своя инсталация – "Комикът", която представлява банан, залепен на бяла стена с тиксо. За разлика от "Америка", създадена от скъп материал, тя е с практически нулева себестойност. Започнала пътя си от изложението "Арт Базел" през 2019 г., творбата в крайна сметка бе купена за 6 милиона долара от китайски криптопредприемач.