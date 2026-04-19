Жулиен Дасен пристига на романтично турне с бащините шлагери

Синът на Жо Дасен ще пее в София, Пловдив и Варна през юни

19 Апр. 2026

Синът на Жо Дасен ще пристигне през юни, за да изпълни пред българската публика незабравимите шансони на своя баща - L’été indien, Et si tu n’existais pas, Salut. Жулиен Дасен ще има концерти в София – на 5 юни в зала 3 на НДК, Пловдив – 4 юни, и Варна – 7 юни, информират организаторите от Sprint Production.

Роден на 22 март 1980 г., Жулиен Дасен е второто дете в семейството на Жо и съпругата му Кристин. Заедно със своя брат Джонатан, той посвещава живота си на съхраняването и популяризирането на музикалното наследство на своя баща. През 2010 г., заедно с брат си създава музикалния спектакъл Once upon a time Joe Dassin, режисиран от Кристоф Баратие. Проектът, представен в Европа и САЩ, съдържа и емоционален виртуален дует между баща и син.

В програмата на трите концерта ще звучат и песни от репертоара на Тото Кутуньо, също обичани от българската публика. 

Организатор на концертите е Пейо Пеев, барабанистът на група "Спринт". Турнето ще бъде заснето като специален телевизионен формат, представящ България като романтична дестинация пред света.

 

