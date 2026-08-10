Животът повика Михаил Белчев за ретроспективна фотоизложба

Столична община На 13 август се навършват 80 години от рождението на твореца.

Биографична фотоизложба, посветена на поета, композитор и певец Михаил Белчев (1946-2026) ще бъде открита от 19.00 часа на 13 август, когато се навършват 80 години от рождението му. Изложбата ще бъде подредена в галерията на открито на Столичната община в Градската градина, съобщиха организаторите от Общината.

Михаил Белчев почина на 6 април тази година.

Ретроспективната изложба под наслов „Ти ме повика, живот“ ще проследи знакови моменти, срещи и събития, посочват от екипа. Тя ще обхване времето от момчешките години и първите стъпки на Белчев в музиката с детския хор „Бодра смяна“, моменти от фестивала „Златният Орфей“, периода на създаването на шлагера му „Булевард“, до зрелите години на голямото признание, режисурата и стотиците стихове, останали в златния фонд на българската култура.

Името на изложбата е вдъхновено от заглавието на една от знаковите творби на Михаил Белчев.

„Тихо слизам при хората.

Тихо влизам в прозорците,

в твоите нощи, ЖИВОТ.

Тихо пия водата ти.

Тихо лягам в земята ти.

Ти ме повика, ЖИВОТ“,

гласят нейните последни строфи.

Експозицията, която може да бъде разгледана до 26 август, представя „спомени и фотографии, които улавят не само личната история на Михаил Белчев, но и пулса на няколко поколения, които са обичали, обичат и ще се обичат с неговите песни“, информират от екипа.

На 12 октомври в зала 1 на НДК в памет на твореца ще се състои голям концерт „Белчевият род го има“. В него ще вземат участие любими за цели поколения естрадни изпълнители: Васил Найденов, Йорданка Христова, братя Аргирови, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Орлин Горанов, дует „Ритон“, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, група „Сигнал“, „Фондацията“, Хайгашод Агасян, Мая Нешкова, Илия Ангелов, Драгомир Драганов, Милица Божинова, Асен Масларски и др.

Организатори на събитието са Кристина и Константин Белчеви – съпругата и синът на поета. Режисьор на концерта спектакъл е Ники Априлов, а негов водещ ще бъде Наско Стоянов от БГ Радио.