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Животът повика Михаил Белчев за ретроспективна фотоизложба

Експозицията се открива на 13 август, а през октомври ще има голям концерт в памет на твореца

10 Авг. 2026
На 13 август се навършват 80 години от рождението на твореца.
Столична община
На 13 август се навършват 80 години от рождението на твореца.

Биографична фотоизложба, посветена на поета, композитор и певец Михаил Белчев (1946-2026) ще бъде открита от 19.00 часа на 13 август, когато се навършват 80 години от рождението му. Изложбата ще бъде подредена в галерията на открито на Столичната община в Градската градина, съобщиха организаторите от Общината.

Михаил Белчев почина на 6 април тази година.

Ретроспективната изложба под наслов „Ти ме повика, живот“ ще проследи знакови моменти, срещи и събития, посочват от екипа. Тя ще обхване времето от момчешките години и първите стъпки на Белчев в музиката с детския хор „Бодра смяна“, моменти от фестивала „Златният Орфей“, периода на създаването на шлагера му „Булевард“, до зрелите години на голямото признание, режисурата и стотиците стихове, останали в златния фонд на българската култура.

Името на изложбата е вдъхновено от заглавието на една от знаковите творби на Михаил Белчев.

„Тихо слизам при хората.

Тихо влизам в прозорците,

в твоите нощи, ЖИВОТ.

Тихо пия водата ти.

Тихо лягам в земята ти.

Ти ме повика, ЖИВОТ“,

гласят нейните последни строфи.

Експозицията, която може да бъде разгледана до 26 август, представя „спомени и фотографии, които улавят не само личната история на Михаил Белчев, но и пулса на няколко поколения, които са обичали, обичат и ще се обичат с неговите песни“, информират от екипа.

На 12 октомври в зала 1 на НДК в памет на твореца ще се състои голям концерт „Белчевият род го има“. В него ще вземат участие любими за цели поколения естрадни изпълнители: Васил Найденов, Йорданка Христова, братя Аргирови, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Орлин Горанов, дует „Ритон“, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, група „Сигнал“, „Фондацията“, Хайгашод Агасян, Мая Нешкова, Илия Ангелов, Драгомир Драганов, Милица Божинова, Асен Масларски и др.

Организатори на събитието са Кристина и Константин Белчеви – съпругата и синът на поета. Режисьор на концерта спектакъл е Ники Априлов, а негов водещ ще бъде Наско Стоянов от БГ Радио.

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