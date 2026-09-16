"Зад канала" кани отличници по БЕЛ на безплатен театър

Малък градски театър "Зад канала" открива утре – в Деня на София, новия си сезон със спектакъла "Случаят Джем" и отправя любезна покана към учениците с отлична оценка по български език и литература да бъдат специални гости на постановката по знаковия роман на Вера Мутафчиева. Инициативата дава възможност на младите зрители да отбележат началото на учебната година и празника на столицата в театъра и да се срещнат с история, която поставя важни въпроси за ролята на човека в света, за неговия избор, за властта и силата на идеите.

Учениците с шестици по БЕЛ могат да се възползват от поканата, като побързат да докажат резултата си чрез електронния дневник "Школо", тъй като местата са ограничени, призовават от екипа на театъра.

"Случаят Джем" е драматургична версия на Юрий Дачев по мотиви от романа на Вера Мутафчиева, а режисьор е Бина Харалампиева. В центъра на сюжета е Джем султан – принц от XV век, поет и изгнаник, чиято съдба се оказва въвлечена в голямата политика между Изтока и Запада. В неговата роля се превъплъщава любимецът на младата публика Калин Врачански, а срещу него като опонент в идеите му за управление на империята се изправя неговият брат Баязид – героят на Христо Пъдев, познат и като капитан на отбор в познавателното телевизионното куиз шоу „Кой да знае?“. Заедно с тях на сцената отличниците ще видят още забележителни актьори от трупата – Леонид Йовчев, Василена Атанасова, Малин Кръстев, Свежен Младенов, Богдан Бухалов, Мак Маринов, Каталин Старейшинска, Мартина Тодорова и Атанас Чопов.

Спектакълът изследва сблъсъка между човешката индивидуалност и колективната принуда на властта, политическите интереси, движещи съдбата на Европа, и възможността идеите за справедливост и хуманност да оцелеят в свят, в който решенията се вземат от силните. Какво би се случило, ако Джем наистина беше станал султан: дали поетът би победил властта или властта – поета, възможно ли е усилието на хуманния човек при сблъсъка му с властта да има друг финал освен катастрофа за него – това са част от въпросите, над които младите зрители на „Случаят Джем“ ще могат да се замислят. Представлението се завръща за откриването на сезона в своя дом след успешното си участие в Празниците на изкуствата „Аполония 2026“ в Созопол.

След „Аполония“ и театралният хит „Велика“ от Тони Макнамара се готви за новия сезон на сцената на МГТ „Зад канала“ на 20 септември. Талантливата Весела Бабинова е в ролята на Екатерина Велика в постановката на режисьора Стайко Мурджев. Острата, визуално разкошна историческа сатира се превърна в едно от най-коментираните театрални събития на годината, а качествата на спектакъла бяха потвърдени и с престижни театрални отличия и номинации – „Златен кукерикон“ за най-добър комедиен спектакъл, номинации за режисура на Стайко Мурджев и за дебют на Александър Кендеров на наградите „Икар“, както и още номинации за Весела Бабинова и самия спектакъл в спиъска на наградите на Сатирата „Златен кукерикон“. Каталин Старейшинска пък получи голямата награда за поддържаща женска роля на фестивала „Театър, обичам те!“ в Хасково.

На 18 септември МГТ „Зад канала“ ще гостува на фестивала „Сцена на кръстопът“ в Пловдив със „Сън в зимна нощ“ от Александър Секулов, постановка на Стоян Радев. Съвременната антиутопия поставя публиката в метафоричния свят на лагер, в който всички сме осъдени да живеем, без да признаваме, че е така. Спектакълът търси наследниците и преображенията на тоталитарните режими в съвременността и говори за подчинението, свободата, любовта и саможертвата. Участват актьорите Свежен Младенов, Каталин Старейшинска, Ирини Жамбонас, Луиза Григорова-Макариев, Мартина Тодорова, Славяна Любомирова, Жени Александрова-Лечева, Цветина Петрова, Василена Атанасова и Христина Караиванова. За ролята си на Ана Бергман Ирини Жамбонас е номинирана в категорията за водеща женска роля на наградите „Аскеер 2026“.

На 19 септември на сцената зад Канала се качва „Тартюф или Лицемерът“ от Молиер – постановка на Лилия Абаджиева с участието на актьорите от трупата начело с Александър Кадиев. Тя интерпретира класиката като огледало на настоящето. Повече от три века след създаването си „Тартюф“ продължава да бъде болезнено актуален. Според режисьорката героят може да бъде разпознат днес в политиката, медиите, социалните мрежи и междуличностните отношения – като човек, който обещава спасение, но всъщност неистово се стреми към контрол. Той използва морала като оръжие, а ценностите като параван за преследване на неетични цели.

През октомври МГТ „Зад канала“ ще представи и първата си премиера за новия сезон – „Скакалци“ от Ст. Л. Костов в драматургичната версия на Юрий Дачев и с режисурата на Бина Харалампиева. Сатиричната комедия събира впечатляващ актьорски състав: Филип Аврамов, Малин Кръстев, Христина Джурова, Жени Александрова-Лечева, Василена Атанасова, Мартина Тодорова, Богдан Бухалов, Александър Кендеров, Иван Петрушинов, Емил Котев, Александър Карасански, Атанас Чопов и Стефан Рядков. Специален бонус в спектакъла е музиката на живо, създадена от Иван Лечев. Със „Скакалци“ театърът продължава традицията си да поставя съвременни теми през призмата на сатирата – с история за човешките слабости, обществения абсурд и механизмите, по които малките компромиси могат да доведат до големи последици.

Още две премиери ще има през есента. Този месец започват репетициите на „Игра на котки“ от Ищван Йоркен – една от най-популярните и най-играни пиеси на унгарския драматург. Режисьор е Десислава Шпатова, а в спектакъла участват Светлана Янчева, Снежина Петрова, Христина Караиванова, Христина Джурова и Свежен Младенов. Премиерата е планирана за началото на ноември. От началото на октомври пък ще се подготвя авторският спектакъл „Капачки“ на Боил Банов с актьорите Василена Атанасова, Малин Кръстев, Свежен Младенов и Славяна Любомирова. И тази премиера ще е през ноември.