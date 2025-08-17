Японски филм спечели „Златен леопард“ от кинофестивала в Локарно

Японският игрален филм "Два сезона, двама непознати" (Two seasons, two strangers) на режисьора Шо Мияке спечели голямата награда "Златен леопард" от 78-ия Международен кинофестивал в Локарно, Швейцария, съобщи Variety.

Сценарият на творбата, който също е на Мияке, е създаден по манга-комикса „Г-н Бен и неговото иглу, изглед към морето“ от Йошихару Цуге. Сюжетът проследява Ли – начинаеща сценаристка, която преосмисля случващото се в живота й, като същевременно пренася на хартия вихрушката, бушуваща във въображението й. Както отбелязва Variety, филмът е приет топло на фестивала, очаровайки критиците с историята за двама души, които се срещат край морето.

Всъщност във филма има две истории: едната, която съществува чрез творческата визия на Ли, и другата, която се отнася до реалността й на творец. Първият разказ се развива през лятото, вторият през зимата. И двата са фокусирани върху отношенията между двама души, които току-що са се запознали. Това е омайващо произведение, което поставя на преден план спокойствието и нежността пред конфликта и кулминацията, коментира фестивалната критика. Двойственият сюжет на филма кани публиката да се запита какво вижда – какво е истина, преведена във фикция, и обратното. Експертите го определят като сложна драма.

В Локарно филмът „Два сезона, двама непознати“ получи още една награда – приза „Околната среда е качество на живот“, връчван от Министерството на вътрешните работи на кантон Тичино.

„Белият охлюв“ – копродукция между Австрия и Германия, също бе удостоен с две отличия. Любовната история на австрийско-германския режисьорски дует Елза Кремзер и Левин Петер взе специалната награда на журито, а беларуските актьори Мария Имбро и Михаил Сенков получиха едно от двете отличия за най-добро актьорско изпълнение. Филмът разказва за беларуска манекенка, която мечтае за кариера в Китай. Сюжетът се концентрира в постепенно зараждащите се чувства между главната героиня и друг аутсайдер.

Другата актьорска награда беше присъдена на Мануела Мартели от Чили и Ана Мария Веселчич от Хърватия за превъплъщенията им във филма „Бог няма да помогне“ на хърватската режисьорка Хана Юшич. Филмът коментира „тревожното възраждане на така наречените традиционни ценности, често прикрити под носталгични фантазии за патриархален ред“, обяснява режисьорката. Тя възражда и фигурата на вещицата, исторически символ на женското неподчинение и несъответствие, срещу тези опити за повторно опитомяване на женските тела и желания, пише изданието.

Роденият в Ирак Абас Фахдел стана носител на наградата за режисура за документалния си филм "Приказки за ранената земя".

Фестивалът в Локарно е основан през 1946 г. и е един от най-старите и авторитетни кинофоруми в Европа, наред с тези в Кан, Венеция, Берлин, Карлови Вари, Сан Себастиан. Посветен е на авторското кино, провежда се на брега на Лаго Маджоре и показва филми на централния градски площад, който може да побере до 8000 зрители.

Голямата награда, чието финансово изражение е 75 000 швейцарски франка (93 000 долара), се поделя по равно между режисьора и продуцента на най-добрия филм в международната конкурсна програма, удостоен със „Златен леопард“. Вторият филм в класацията от същата програма се премира със специалното отличие на журито, с парична равностойност 30 000 швейцарски франка (37 200 долара).