Ваня Щерева разголва душата си в авторски моноспектакъл

Актрисата, певица, писетелка и дизайнер Ваня Щерева подготвя биографиче моноспектакъл, наречен „Коя беше ти“, съобщава самата тя в социалните си профили. Премиерата е планирана за 18 ноември в Sofia Live Club. „Престрашавам се да напусна комфорта на социалните мрежи и да срещна погледите ви на живо. Все сте ме виждали гола, ама в този спектакъл вече съвсем дибидюс. Ще си извадя душата и ще ви я подаря“, обещава авторката.

Щерева определя бъдещия моноспектакъл като „нежна сила и тежка брадва“. „Почти месец до премиерата, вълнувам се, сякаш ще е утре, подготовката кипи, в главата ми е хаос“, признава тя.

Посетителите на премиерния спектакъл ще бъдат и първите, които ще чуят на сцената песни от новия албум на Ваня Щерева „Лебеди“ и първите, които ще могат да го притежават. „Ще се посмеете с моите истории, ще поплачете, ще се припознаете, и, надявам се, ще повярвате повече в себе си. Кой от нас не е чувал пренебрежителното „Коя беше ти?“. Кой от нас не е прескачал препятствия от недоверие, срам, страх и провали? Всички сме едно. И с този спектакъл ще го почувстваме съвсем осезаемо“, убедена е актрисата и певица.

Щерева споделя още, че албумът „Лебеди“ е плод на „дълго бачкане“ и със спектакъла „Коя беше ти“ са силно заплетени едно в друго. „Постарах се да има много смисъл, вярвам, че ще го откриете и вие“, казва тя.

През февруари тази година Ваня представи сингъла си „Ти да си добре“ в дует с младия изпълнител Dobs. Композицията е посветена на чистата любов и приятелството, а видеото е режисирано от самата Щерева.

Ваня Щерева е родена във Варна. През 1996 г. завършва актьорско майсторство за драматичен театър в клас на проф. Стефан Данаилов. В края на 2002 г. прави своя двоен дебют на театралната сцена – с пиесата „Кукувицата“ от Елин Рахнев, в която е в главната роля и автор на саундтрака към спектакъла заедно с Жоро от група „Остава“. Сред хитовете ѝ са „Портокалово момиче“, „Само твоето име“, „Чай вместо лед“ и др. Щерева е една от малкото български певици, които създават сами музиката и текста на песните си, пише и за други изпълнители – Стенли, Ирина Флорин, Ирра, „Атибиотика“, Вили Кавалджиев. Един от големите хитове на „Атлас“ – „Играта свърши“, е по нейни стихове. През 2006 г., след напускането на тогавашния им вокал Момчил Караиванов, момчетата от „Мъртви поети“ канят Ваня да стане тяхна вокалистка. Така тя става вокал на нова група – „Мачпойнт“. „Лебеди“ е третият ѝ студиен албум.

През 2005 г. излиза първият ѝ роман, озаглавен „Образцов дом“. Следват „30 неизвинени“, „Фасове“, „Татко, аз и Ангелът“, „Мила Мерилин“ (в съавторство с Людмила Сланева-Локо), „Стъклен дом“, „Още във вторник“. Щерева е сред сценаритите на редица риалити формати и тв сериали, включително на хитовия „Под прикритие“. Създава авторски кукли и бижута. Между любопитните детайли от биографията ѝ е и фактът, че се е снимала за корицата на българското издание на мъжката библия сп. "Плейбой".