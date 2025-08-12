Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Украински бас използва слуха си за защита от бойни дронове

Солистът на операта в Лвов е и зенитен картечар

Днес, 11:47
Тарас Бережански
личен профил във Фейсбук
Тарас Бережански

Оперният певец и член на противодронен екип Тарас Бережански разказва в интервю за „Укринформ“ как музикалният му слух му помага да разпознава броя на атакуващите вражески дронове в небето. Певецът обяснява, че звукът от двигателите на дроновете за него не е просто равномерен шум, както за повечето хора, а се състои от отделни тонове, предава БТА.

"Музикалният ми слух понякога ми позволява да различа колко дрона летят. За някои хора звукът е продължителен и непрекъснат, но аз мога да чуя, когато има повече от един работещ двигател. Това ми помага да се ориентирам по-добре в пространството и да определям движението на вражеските атаки по-точно чрез звука. Въпреки че звукът леко се забавя и понякога може да бъде подвеждащ", споделя басът.

Въпреки творческата си професия Бережански редовно поема бойни дежурства като зенитен картечар. Мобилната огнева група, от която е част, участва във въздушната защита на Киев.

Заслужилият артист Тарас Бережански е солист на Националната опера и балет на Лвов "Соломия Крушелницка" и на Националната филхармония на Украйна. Басът е пял и на сцените на Берлинската филхармония, операта в Сидни, Израелската опера в Тел Авив и операта в Сантяго, Чили, сочи биографията му в социалните мрежи.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

оперен певец, удар с дронове

Още новини по темата

Тръмп: Путин съвсем е полудял!
26 Май 2025

Оперният ас Камен Чанев почина от коронавирус
26 Ноем. 2020

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Привилегиите за синдиката на МВР миришат на корупция
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изстрелът на Пеевски срещу КПК е прицелен в ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар