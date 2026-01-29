Медия без
Шарън Стоун ще поведе Виенския бал

Дни след австрийската столица бал ще има и в София, макар и без Шарън

Днес, 13:53
Шарън Стоун
ЕПА/БГНЕС
Шарън Стоун

Шарън Стоун, известна с ролите си на силни жени във филми като "Първичен инстинкт" и "Казино", ще бъде гост звезда на тазгодишния Виенски оперен бал, информира ДПА.

67-годишната холивудска звезда ще дефилира по червения килим в австрийската столица по време на бала, който ще е на 12 февруари. Стоун ще присъства на събитието като специална гостенка на предприемача от сладкарския бизнес Карл Гушлбауер. Той ръководи верига сладкарници, които носят името му и са популярни с хлебните си изделия и с традиционните си австрийски домашни сладкиши.

В съобщение, разпространено от екипа на организаторите, се казва, че Шарън Стоун очаква с нетърпение събитието. Зимният Виенски бал привлича около 5000 участници всяка година, припомня ДПА. "Оперният бал е събитие от световна величина, а Виенската опера е магическо място. Много се вълнувам да се потопя в тази действителност", се казва в изявлението от името на актрисата.

Поканата е стратегически ход за запълване на вакуума, оставен след смъртта на строителния магнат Рихард Лугнер - Мьортел, който почина през август 2024 г. Дълги години бизнесменът и популярна фигура във виенското общество беше известен с това, че кани американски знаменитости - от Джейн Фонда до Ким Кардашиян, да го съпровождат на бала, предизвиквайки по този начин медиен интерес към светската проява.

Преди бала, на 10 февруари, Шарън Стоун планира да даде пресконференция и да раздава автографи в централата на компанията на Гушлбауер в малкото австрийско градче Занкт Вилибалт.

МАЛКАТА ВИЕНА

Дни по-късно - на 21 февруари, Виенски бал ще се проведе и в София, съобщиха от Международния офис на Община Виена. Това е юбилейното 25-о издание на благотворителното събитие, което ще се проведе под патронажа на кметовете на двата града и на посланика на Австрия в България, Андреа Икич-Бьом. Балът ще посрещне своите гости в зала "София" на хотел "Маринела".

През 2026 г. балът ще отбележи 270-годишнината от рождението на един от гениите в световната музикална история – Волфганг Амадеус Моцарт. Ще прозвучи и музика от Йохан Щраус и Роберт Щолц. В програмата, съставена от проф. Румен Нейков, за първи път ще участва балет "Арабеск" с хореограф Ангелина Гаврилова. Ще пее и водещият тенор на Националната опера Мартин Илиев, както и солистите на Националния музикален театър "Стефан Македонски" Добрина Икономова, Олга Динова и Марчо Апостолов. Диригент е маестро Найден Тодоров, директор на Софийската филхармония.

За участие със своя бенд и солистката Силвия Филипова, от Висбаден за бала пристига Христо Кралев. Гост-танцмайсторът от Виена Ади Лозанчич отново ще поведе гостите, които под негово ръководство ще танцуват в полунощ кадрил и галоп. Тази година балът ще открият дебютанти от 91-ва немска езикова гимназия "Проф. Константин Гълъбов", които вече усъвършенстват уменията си в танцуването на валс и полонеза.

