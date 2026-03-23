Тангата на Пиацола ще оживеят в изпълнение на внука му

Даниел "Пипи" Пиацола, внук на легендарния аржентински композитор Астор Пиацола (1921 - 1992), ще посети за първи път България с концерт в Зала 1 на Националния дворец на културата на 12 март 2027 г., съобщиха от екипа на проекта пред БТА. Мащабната музикална продукция Tango Piazzolla, създадена от Веско Ешкенази и Стоян Караиванов, ще събере артисти от различни континенти и поколения. Събитието е посветено на 106-годишнината от рождението на Пиацола.

"Изключително много се вълнувам да посетя не само България, а и Балканите за първи път. Нямам търпение да се кача на сцената заедно с изключителните виртуозни музиканти Веско Ешкенази и Стоян Караиванов. Благодарен съм за това, че музиката на дядо ми се приема толкова топло във вашата страна! Очаквам срещата с българската публика на 12 март 2027 г. с радост и вдъхновение!", споделя Пипи в обръщение към почитателите на аржентинското танго.

На сцената в Зала 1 на НДК ще бъде и носителят на Latin Grammy, контрабасистът Хуан Пабло Наваро, а към тях се присъединява първият български танго оркестър "Либертанго". В концерта ще участват и танцьорите Николай Джуров и Далия Димитрова, както и певицата Венелина Бонева. Програмата включва известни произведения на Пиацола и нови аранжименти, създадени специално за проекта от маестро Веско Ешкенази и първия български бандонеонист Стоян Караиванов. Включени са и класически танга като La Cumparsita и El Choclo, които за първи път в България ще бъдат представени във версиите на самия Пиацола.

"В последните години музиката на Пиацола се изпълнява все по-често по света, но нашата цел е различна – ние не просто ще я изсвирим, а ще разкажем неговата история. По един магичен начин той ще бъде с нас на сцената", уточняват организаторите. Паралелно с подготовката за концерта Веско Ешкенази и Стоян Караиванов работят върху създаването на албум с нови аранжименти за цигулка и бандонеон. Той ще включва произведения на Пиацола и други майстори на тангото и ще бъде представен премиерно по време на концерта в НДК.

Идеята за Tango Piazzolla се ражда през 2024 г. при среща между Веско Ешкенази и Стоян Караиванов. "Оттогава работим по проекта "Танго Класик" с Плевенска филхармония, който продължава да се развива и до днес", споделя бандонеонистът. Въпреки че Ешкенази живее в Нидерландия, двамата работят онлайн и репетират дистанционно. Ключов момент в развитието на проекта е фестивалът "Либертанго", когато в София гостува Хуан Пабло Наваро.

"Разхождахме се около НДК и му разказвах за публиката в България – колко силна е връзката ѝ с музиката на Пиацола. Казах му колко невероятно би било неговият внук да дойде тук", разказва Караиванов. "Хуан ми каза, че са близки с Пипи и ще опита да помогне. И така тази идея постепенно се превърна в реалност.“

Даниел Астор Пиацола – Пипи е аржентински музикант, барабанист и композитор, роден през 1972 г. в Буенос Айрес, внук на легендарния Астор Пиацола. Един от най-ярките представители на tango nuevo, той продължава и развива музикалното наследство на своя дядо чрез съвременни интерпретации, в които се преплитат джаз, класика и традиционно танго, казват организаторите. Основател е на формацията Escalandrum, с която печели номинации за Latin Grammy и се утвърждава на международната сцена.

Билети за събитието на 12 март догодина вече се продават на цени от 30 до 100 евро в kupibileti.bg.