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Световноизвестният пианист Лан Лан идва в Античния театър

Концертът му в Пловдив е на 20 юли, но догодина

24 Юни 2026

Световната пиано звезда Лан Лан (Lang Lang) идва за първи път на Античния театър в Пловдив. Това ще се случи на 20 юли, но не тази, а следващата година. Организаторите от Fest Team обещават незабравим концерт под звездите, а билетите вече се продават в Ticket Station на цени от 60 евро.

Концертът ще бъде разделен в две части с антракт – първата с участието на оркестър, а втората ще представи пианиста в най-интимната форма на класическото музициране – солов рецитал под звездите на най-стария град в Европа. Определян от "Ню Йорк таймс" като "едно от най-влиятелните имена в света на класическата музика", Лан Лан е сред малкото музиканти, които успяват да превърнат класическото изкуство в глобално явление. Неговите концерти по света се разпродават месеци предварително, а изявите му събират както заклети почитатели на класиката, така и хора, които тепърва откриват магията на пианото. 

Кариерата на китайския виртуоз преминава през най-големите концертни зали и фестивали на света, съвместни проекти с водещи оркестри и диригенти като сър Саймън Ратъл, Густаво Дудамел, Даниел Баренбойм и Кристоф Ешенбах, но също и необичайни колаборации извън рамките на класическата музика. Милиони зрители помнят участията му на церемонията по откриването на Олимпийските игри в Пекин през 2008 г., както и срещите му на сцената с артисти като "Металика", Фарел Уилямс и Хърби Хенкок по време на наградите "Грами".

Може би най-големият талант на Lang Lang е способността му да общува с публиката. Независимо дали свири пред хиляди хора в престижна концертна зала или пред деца в училищна класна стая, той превръща нотите в универсален език, разбираем за всички. Започва да свири на пиано едва на тригодишна възраст, а световният му пробив идва на 17 години, когато заменя легендарния Андре Уотс на престижен концерт на Чикагския симфоничен оркестър. Изпълнението му предизвиква сензация и поставя началото на една от най-впечатляващите кариери в съвременната класическа музика.

Освен като изпълнител, Лан Лан е известен и с дългогодишната си работа в подкрепа на музикалното образование по света. През 2013 г. е обявен за Посланик на мира на ООН, а неговата фондация продължава да вдъхновява и подкрепя млади дарования от цял свят.

 

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Ключови думи:

Лан Лан, Ланг Ланг, Античен театър

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