Еx Machina: отново антични театри на Античния театър

Днес и утре древната сцена в Пловдив приютява спектакли от България, Италия и Гърция

Днес, 13:29
Ex Machina

Международният фестивал Ex Machina, посветен на античните театри и култура ще се проведе на 2 и 3 май на възможно най-подходящото място - Античния театър в Пловдив. Това съобщиха организаторите от Античен театър "Огнян Радев", който за втора поредна година стои зад събитието. В програмата на фестивала са представления от България, Италия и Гърция, които се играят на древната сцена в града под тепетата.

Античността е модерна, а старогръцкият театър - млад. Театралната маска е жива и ще обедини стотици млади артисти и гости от чужбина, казват организаторите и припомнят, че едно от основните автентични предназначения на Античен театър Пловдив – да бъде платформа за изява на антични театри, не се е реализирало от векове, след като през IV век част от иначе добре запазения и реставриран амфитеатър е разрушен. 

Акцент в програмата е спектакълът под режисурата на Крис Шарков "Федон по Платон", който представя на сцена идеи на Платон и неговото съвременно възприятие. Драматургичният текст е дело на Станислава Кирилова и Радослав Илиев; сценографията е на Илина Грозева; музиката е на Христо Намлиев, а актьорската подготовка на трупата е на Ели Кирил Колева. 

Участват още спектаклите "Възхвала на глупостта" от Италия, "Елена от Еврипид" от Гърция и двата български младежки спектакъла "Прометей" и "Хадес и Персефона". Представленията ще бъдат представени днес - 2 май, а вечерта фестивалното жури ще раздаде наградите. Програмата ще продължи с дегустация на вино от Балканския международен винен конкурс.

Ex Machina ще завърши на 3 май с провеждане на интерактивна и семиотична игра за търсене на архитектурни и градски символи "Градски лабиринт" на територията на Стария Пловдив. 

В резултат на подписаното с НАТФИЗ споразумение за сътрудничество след фестивала през май ще се проведе първият семинар за античен театър за студентите на Академията. Възпитаниците на АМТИИ от своя страна са отново част от екипа на фестивала в Пловдив.

Входът за всички събития е свободен.

