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Световноизвестният Милчо Манчевски гостува с филм за трагедията в Кочани

Македонският режисьор ще гостува на Sofia DocuМental на 26 септември

20 Септ. 2026
Кадър от "Добри хора" на Милчо Манчевски
Sofia Documental
Кадър от "Добри хора" на Милчо Манчевски

Именитият режисьор Милчо Манчевски ще гостува на фестивала "София ДокуМентал" с новия си документален филм. Носителят на десетки международни отличия, сред които номинация "Оскар" за "Преди дъжда", ще представи лично "Добри хора", посветен на трагедията в дискотеката в Кочани. Това ще се случи в Дома на киното на 26 септември от 20:00 часа. 

Безкомпромисен размисъл за скръбта, оцеляването и упоритата сила на човешката връзка, филмът проследява с аскетична сдържаност последиците от пожара в дискотека "Пулс" в град Кочани, отнел живота на 63 млади хора. Както говори и самото заглавие, авторът се вглежда в доброто, което присъства дори в най-тъмните моменти на страх и мъка. 

Прожекцията на филма, последвана от разговор с Милчо Манчевски, е възможност българските зрители, които помнят вълната от съпричастност и факта, че част от най-тежко пострадалите бяха спешно транспортирани и настанени за лечение в български болници, да осмислят станалото отвъд новинарските заглавия и стъписващата многочисленост на жертвите. Как оцелелите се справят физическите и душевните травми; как и дали успяват да отграничат дълбоката екзистенциална вина, която изпитват, от отговорността; какво бихме могли да правим ние със страха и уязвимостта си, така че да предотвратяваме евентуални трагедии – това са само част от въпросите, които минималистично заснетият филм на Милчо Манчевски повдига. Може да се направи паралел и със събития от нашето близко минало - инцидентът в дискотека "Индиго" през 2001 г., в който имаше невръстни жертви, но нямаше наказани. А и филм по темата нямаме...

Милчо Манчевски е най-успешният северномакедонски режисьор. Пробивът му "Преди дъжда" е отличен със "Златен лъв" във Венеция и е номиниран за "Оскар" за най-добър чуждоезичен филм. Майсторски построените му нелинейни разкази, дълбокият психологизъм и способността да превръща балканските специфики в универсални човешки истории носят на Манчевски повече 50 международни награди за заглавия като "Прах", "Сенки", "Майки" и "Каймак". 

Седмото издание на фестивала Sofia DocuMental ще се проведе между 24 септември и 4 октомври 2026 г. под мотото "Отваряй си очите на 7". Билетите за всички прожекции са вече в продажба, а специална селекция от филми ще бъде достъпна онлайн в цялата страна до края на октомври в партньорство с Neterra TV Plus.

След официалното откриване на 24 септември с носителя на Голямата награда на журито от фестивала Сънданс "Да спасиш планина", "София ДокуМентал" ще разгърне тазгодишната си програма в Дома на киното, кино „Одеон“, Френски институт, Гьоте-институт, Чешки център, Полски институт, сцена "Централни хали", The Steps. Последното физическо събитие и връчването на Наградата на публиката ще се състоят на открито в "Голямото кино" на ул. "Екзарх Йосиф".

Сред дългоочакваните гости е и Павел Таланкин, отличен с "Оскар" за филма "Г-н Никой срещу Путин", който ще бъде прожектиран отново след редицата си успехи и засилен интерес след българската си премиера в рамките на миналогодишното издание на "София ДокуМентал". 

Във фокуса на фестивала тази година е българското документално кино. На голям екран публиката ще може да гледа "Географията е съдба" на Райна Тенева – калейдоскопичен разказ за парадоксалното съжителство между розовата индустрия и оръжейното производство в Казанлък, който ще бъде показан за първи път след представянето си в българския павилион на арт биеналето във Венеция; "Елена в Делейна" на Елена Стойчева – дебютен филм за последния хоремаг и хората около него в обезлюдяващо влашко село; "Скъпа Мария" на Светослав Драганов – топъл и интимен портрет на актрисата Мария Статулова по случай 70-ия ѝ рожден ден; "Между дни между нощи" на Сесил Каню и Стефка Стефанова Николова – лична хроника на живота и изолацията в ромския квартал "Надежда" в Сливен; и "Времето в нас" на Красимир Андонов – пътуване по стъпките на Ботевата чета и революционния фотограф Тома Хитров. 

Фестивалната селекция включва и филмите "Вагнер: Армията на Ада", "Отравянията в Солсбъри: Шпионинът от съседния вход" с участието на Христо Грозев, "80 разгневени журналисти" – разказ за колективната оставка на редакцията на унгарската медия "Index" в защита на свободната преса, "American Doctor" за трима лекари в обсадената Газа и "Ние сме самотна сила" за екологичните протести срещу литиевия добив в Чили и Сърбия.

"Виртуални приятелки", копродуциран от Тонислав Христов, изследва феномена OnlyFans и кризата на мъжката самота, "Love Apptually" прави глобално разследване на индустрията за приложения за запознанства като Tinder, а "Възход на интелекта" на носителката на "Оскар" Елена Андрейчева ни пренася във военна симулация с участието на Ювал Харари и лидери от ЕС, Китай и САЩ.

Любимата на публиката секция Изкуството на съпротивата също се завръща със специална прожекция на "Дейвид Боуи: Последно действие" на открито в рамките на инициативата "Голямото кино".

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Милчо Манчевски, Кочани

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