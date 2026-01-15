Стинг изплати $ 800 000 на "Полис" - и искат още

Стинг изплати над 800 000 долара (595 000 британски паунда) обезщетение на бившите си колеги от група "Полис", сочат съдебни протоколи от Върховния съд в Лондон. Там се разглежда делото за авторски права и пропуснати ползи между световноизвестния музикант и бившите му колеги Анди Съмърс и Стюарт Копланд, пише Би Би Си.

Въпреки това плащане, правният спор е далеч от разплитане. Съмърс и Копланд претендират за сума от поне 2 милиона долара (около 1,5 милиона паунда), като при определени съдебни сценарии искът може да набъбне до над 8 милиона паунда. В основата на претенцията стои устно споразумение от зората на групата, според което двамата музиканти трябва да получават 15% от приходите от издателски права при значителен принос към композициите.

Според ищците това включва и модерните източници на доход като стрийминг и дигитални продажби. Емблематичен пример е хитът Every Breath You Take, където китарният риф на Анди Съмърс е световноизвестен, но той не е вписан като официален съавтор на песента.

74-годишният Стинг и неговата компания Magnetic Publishing категорично оспорват мащаба на претенциите. Тяхната защитна теза се базира на споразумение от 2016 г., което според тях покрива единствено приходите от физически носители като винилови плочи и дискове. Адвокатите на звездата подчертават, че вече платените 870 000 долара адресират само признати стари дългове, без да включват лихви или да признават останалата част от иска.

"Полис" (The Police) се формира през 1977 г. и постига номер 1 в САЩ с Every Breath You Take, която е включена в петия и последен албум на групата, Synchronicity. Това е най-продаваният сингъл в САЩ през 1983 г., петият най-продаван за десетилетието и е използван в хита на Пи Диди и Фейт Еванс от 1997 г. I'll Be Missing You. Групата има успех в класациите и с Roxanne, Every Little Thing She Does is Magic и Don’t Stand So Close to Me, преди да се разпадне през 1984 г. След това вокалистът Стинг прави още по-успешна солова кариера.

Делото се следи с огромен интерес от музикалната индустрия, тъй като поставя въпроса как договори от 70-те години се интерпретират в контекста на съвременните технологии. Конфликтът е още по-значим предвид факта, че през 2022 г.Стинг4продаде целия си каталог на Universal Music Group за сумата от 200 милиона долара. Решението на съда може да създаде сериозен прецедент за разпределението на печалбите от стари хитове в дигиталната ера.