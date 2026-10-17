Софийският Вагнеров фестивал е финалист за Международните оперни награди

Сцената на виенския театър "Театър ан дер Вийн" се подготвя за бляскавата церемония на 21 ноември, когато ще бъдат обявени победителите в престижните International Opera Awards, често наричани "Оскарите на оперния свят". Церемонията ще бъде излъчвана безплатно онлайн по платформата OperaVision.

Тази година Софийският Вагнеров фестивал е сред финалистите в категорията "Оперни фестивали". Това е значимо международно признание за българския форум, който вече навлиза в своята тринадесета година. Мястото му сред финалистите го поставя в компанията на утвърдени международни фестивали, сред които тези в Брегенц, "Монтеверди" в Кремона, "Опера Гарсингтън", Театър "Нуово" и "Прототип", и насочва вниманието към София като една от значимите европейски дестинации за почитателите на Рихард Вагнер.

Успехът на Софийската опера е свързан с дългосрочната художествена визия на нейния директор, режисьора Пламен Карталов. Вдъхновен и окуражен от съветите на покойния Вагнеров специалист Рихард Тримборн, той залага на български певци и артисти от собствения ансамбъл, като развива техния потенциал за изпълнението на един от най-взискателните репертоари в световната оперна литература. В центъра на този амбициозен проект е тетралогията "Пръстенът на нибелунга". Поставянето ѝ започва през 2010 г. с "Рейнско злато", продължава с "Валкюра" през 2011 г. и "Зигфрид" през 2012 г., а през 2013 г. цикълът е завършен със "Залезът на боговете". Проектът е посветен на 200-годишнината от рождението на композитора и поставя основите на Софийския Вагнеров фестивал, чието първо издание се провежда през юни 2013 г.

Следват "Тристан и Изолда" и "Парсифал", а през 2023 г., по повод 210-годишнината от рождението на Вагнер, Софийската опера представя нова продукция на "Пръстенът на нибелунга". По-късно репертоарът се обогатява с "Летящият холандец", "Лоенгрин" и "Танхойзер". Така девет произведения на композитора намират място в репертоара на театъра.

Следващата голяма стъпка в развитието на фестивала е премиерата на "Нюрнбергските майстори певци" през 2027 г. Операта ще бъде представена в изключително рядка и забележително интересна версия, подготвена от Джакомо Пучини за откриването сезона на Миланската Скала на 26 декември 1889 г. С нея Софийската опера ще добави десетото произведение на Рихард Вагнер към своя репертоар.

Вагнеровите постановки на Софийската опера са представяни и пред международна публика на престижни сцени. Гостували са във фестивалния театър в баварския град Фюсен, точно срещу замъка на Лудвиг II "Нойшванщайн", в Болшой театър в Москва, на оперните фестивали в Минск, Любляна, Загреб, Скопие и в Салерно, Италия.

Софийският Вагнеров фестивал през 2027 г. ще се проведе от 28 май до 3 юли.