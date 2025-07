Sepultura се прости с България във втория ден на Hills of Rock 2025 (ГАЛЕРИЯ)

Тазгодишното издание на Hills of Rock е в разгара си, а втората вечер бе отново разбиваща за хилядите фенове край гребната база в Пловдив. Те съпреживяха последния концерт на бразилската машина Sepultura в България, които са на прощалното си турне Celebrating Life through Death, отбелязващо и 40-годишнината им на сцена.

Публиката чу финално любимите си Territory, Refuse/Ressist и Arise. В един момент китаристът Андреас Кисер взе микрофона и посвети песента Kaiowas на починалия преди дни Ози Озбърн. Финалът бе мечтан за феновете на Sepultura - Roots Bloody Roots.

Но това съвсем не бе краят на вечерта. Точката на главната сцена бе сложена с епичен сет на американските титани Machine Head. Тяхното трето гостуване в България започна с Imperium, което отприщи енергията на публиката. И тук имаше посвещение за Озбърн - Darkness Within, а след нейния край публиката близо минута скандираше "Ози! Ози! Ози!". А в момент на бас соло се развихри мош пит сред най-горещите глави пред сцената, което провокира вокалиста Роб Флин да признае, че това е първата подобна гледка в кариерата му при соло на бас.

Денят на главната сцена всъщност започна отново с голяма жега, която не попречи на актуалната британска пост-хардкор формация As Everything Unfolds да се представи на изключително ниво. Въпреки че фронтдамата Чарли Ролфи призна, че това е концертът, проведен при най-висока температура в досегашната история на групата.

Последва още една първа поява - австралийците хард рок и блус герои Wolfmother, които вече две десетилетия правят име по световните сцени, водени от фронтмена си Андрю Стокдейл. И те почетоха Ози - с Paranoid.

А едно от големите раздавания на феновете пред главната сцена се случи при индъстриъл ветераните Fear Factory, които бяха с новия си фронтмен - Мило Силвестро. Италианецът бе на страхотно ниво и демонстрира, че достойно е заместил оригиналния вокалист Бъртън Бел.

Финалната точка на сцена "Строежа" сложи мултинационалната пънк/метъл група от Сиатъл Kultur Shock, в чийто състав е и българският китарист Валери (Вал) Кьосовски, брат на барабаниста на "Контрол" Огнян Кьосовски. Те дотолкова си допаднаха (отново) взаимно с публиката, че взеха решение да останат още три дни в България и във вторник да изнесат още един, непредвиден концерт. Той ще е в София, от 20:00 ч. в "Кино Кабана" в парка пред НДК.

Тази вечер е закриващата за Hills of Rock 2025, организиран от Fest Team. В програмата са включени Static-X, While She Sleeps, Mastodon и хедлайнерите The Smashing Pumpkins, които също за пръв път в кариерата си гостуват в България.