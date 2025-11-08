Медия без
Quarto Quartet се завръщат у нас с Шопен и филмова музика от Дани Елфман

Световна премиера на творба от Константин Владигеров свързва романтизма и мелодиите от киното

08 Ноем. 2025
Тримата от Quarto Quartet и пианистката Мартина Табакова (с карирания панталон) ще изнесат концерт с впечатляваща програма във вторник.
След впечатляващия си сезон по световните сцени – от легендарната зала „Олимпия“ в Париж, през редица европейски столици като Дъблин и Лисабон, до новите им предстоящи проекти с „Мистерията на българските гласове“, музикантите от Quarto Quartet се завръщат на 11 ноември в зала „България“ с концерт, който обещава емоция, дълбочина и виртуозност.

Само дни след изключително успешното си участие в препълнената зала на НДК с група „Молец“ и техния етно-фюжън проект „Параклис“, хамелеоните на българската камерна музика от Quarto Quartet ще се преобразят отново – този път в изтънчен класически състав. Заедно с именитата пианистка Мартина Табакова те ще представят програма, която обединява трима забележителни творци: Фредерик Шопен, Константин Владигеров и Дани Елфман.

КонцертътШопенВладигеровЕлфман“ ще бъде не просто среща между епохи и стилове, а истински музикален разказ за това как класиката продължава да вдъхновява и да се преражда в нови формиот романтизма до съвременния филмов език.

Записите на Quarto Quartet с музика на Шопен са сред най-популярните онлайн и в специализираните класически платформи. Петнадесет години след тяхното първо изпълнение, музикантите го възраждат в нов, концептуален формат на сцената на зала „България“.

Програмата на събитието включва Фредерик ШопенТрио; Константин ВладигеровКлавирен квартет (световна премиера); Дани ЕлфманКлавирен квартет (българска премиера). Изпълняват Мартина Табаковапиано; Иван Пенчевцигулка; Татяна Тодоровавиола;  Димитър Тенчеввиолончело.

Първата част на концерта ще започне с Триото на Фредерик Шопен, неслучайно избрано заради честите музикални препратки към Шопен в творчеството на Дани Елфманедин от най-популярните филмови композитори на нашето време. Самият Елфман дори е писал произведение със заглавие In the Style of Chopin.

Втората част ще предложи българска премиера на Клавирния квартет на Елфман, чиято световна премиера бе представена от Berlin Philharmonic Piano Quartet. Това ще е първото му изпълнение у нас.

Между двата святана романтизма и съвременната филмова музикапубликата ще чуе световна премиера на нова творба от Константин Владигеров. Младият композитор, известен със своето джаз-дуо Wladigeroff Brothers и отличителния си стил, създава специално за този концерт произведение, което ще свърже звучността на Шопен с духа на Елфманно с неповторим български отпечатък.

Quarto Quartet, заа България, Дани Елфман, Константин Владигеров, Фредерик Шопен, Мартина Табакова

