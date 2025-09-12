Преводачът Денис Коробко стана първият носител на наградата „Виктор Пасков“

Журналистът и преводач Денис Коробко стана първият носител на наградата за литературен превод „Виктор Пасков“. Отличието му бе присъдено за неговия превод от руски език на „Титан“ от Сергей Лебедев, съобщиха организаторите от Къщата за литература и превод, цитирани от БТА.

В сборника разкази на Сергей Лебедев „Титан“, излязъл с марката на издателство "Кръг", авторът създава нов жанр, в който ирационалното е инструмент за преодоляване на смъртоносните последствия от историческото, реалното зло, посочват създателите на приза. Подобно на световнопризнатите романи на автора, единадесетте разказа в тази книга дават думата на реликви, места, животни и лица в търсене на справедливост за бурното минало, наситено с непрекъснато и неназовано зло и наследено от съвремието, допълват от Къщата за литература и превод.

По думите на журито от втория кръг на наградата, в което влизат Анна Хаджимишева, Георги Господинов, Даря Хараланова, Людмила Миндова, Мая Генова и Светлозар Желев, Денис Коробко следва плътно оригинала и нюансираността на изказа на Лебедев. Преводачът улавя художествено-експресивната атмосфера, звучене и ритъм, които умело предава на читателя.

Езикът на превода се отличава с естествеността, понятността, образността и балансираността на оригиналния текст. Коробко успява да предаде особената смесица от документалност и поезия на автора и да изгради ясни, почти релефни образи. Сред приносите му е, че продължава да запознава българската среда с този значим съвременен автор и оригиналното му мислене, отбелязват от Къщата за литература и превод в аргументацията за отличието.

Наградата за превод „Виктор Пасков“ се връчва веднъж в годината и обхваща издадени през предходните две години художествени литературни произведения в проза в превод на български език. В конкурса могат да участват преводи от всеки език освен английски. Целта на наградата е да отличи текстове, които свидетелстват за отлично владеене на българския език във всичките му изразни способности, кохерентност на превода, както и за етичен подход към оригиналния текст – към ритъма, езиците, регистрите, историчността, образите и световете му, постановяват организаторите.

Самият лауреат на наградата Денис Корбко написа в своя профил във Фейсбук: „Сега вече имам с какво да се похваля. Ако погледнем на живота (и превода) като съчетание на въртящи се кръгове, един кръг се затвори с може би случаен символизъм – аз съм на корицата на последния роман на Виктор Пасков и носител на първата награда за превод "Виктор Пасков". И това със сигурност е повод за гордост, и аз съм наистина горд”.

Денис Коробко е роден през 1974 г. в Санкт Петербург (Ленинград), Русия, но израсва в София. Завършва 32-ро СОУ с преподаване на чужди езици, следва руска филология в СУ „Св. Климент Охридски“.

Продължава да учи източна славистика, европейска етнология и философия във Вестфалския Вилхелмс университет – Мюнстер, Германия, но не се дипломира. Завръща се в София и завършва магистратура по руско литературознание („Естетика на дигиталната литература“) в СУ.

Работил е като санитар, куриер, сценичен работник, редактор в издателство, журналист международник, пише за книги в периодични издания и превежда от руски и немски (Борис Акунин, Лев Толстой, Антон Чехов, Артур Шопенхауер и др.). В момента е журналист в Dir.bg.

Носител е на награда на Съюза на преводачите за ярки постижения в превода на художествена литература за превода на романа „Предел на забравата“ също от Сергей Лебедев.

Сергей Лебедев е роден през 1981 г. В Москва. Първият му роман „Предел на забравата“ е включен в дългия списък на финалистите за националната литературна награда на Русия „Голямата книга“, както и в списъка за наградата „Национален бестселър“ през 2010 г. Романът е преведен на повече от 15 езика, сред които английски, немски, френски, чешки, италиански, шведски, полски, македонски, унгарски, грузински, тамилски… През 2016 г. „Предел на забравата“ е включеина в Топ 10 на +Уолстрийт джърнъл“ на най-добрите книги, преведени на английски език. Понастоящем, като писател дисидент, Лебедев живее в Германия.

Наградата на името на големия писател Виктор Пасков е учредена от Къщата за литература и превод по инициатива на Мари Врина-Николов. Номинирани в първото издание, освен Коробко, бяха Ася Григорова за превода от руски на „Стълбата на Яков“ от Людмила Улицка, издателсво „Колибри“; Нева Мичева за превода от каталонски на „Последен ход“ от Мануел де Педроло, издателство „Ерго“; Любомир Илиев за превода от немски на „Макс и Мориц“ от Вилхелм Буш, издателство „Лист“; Рада Шарланджиева за превода от хърватски на „Херкулес“ от Миленко Йергович, издателство „Ерго“.