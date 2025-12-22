Претенденти за "Оскар" са в програмата на 18-ия MENAR

Два от филмите, включени в краткия списък за чуждестранен „Оскар”, ще бъдат показани на филмовия фестивал Sofia MENAR: предложението на Йордания "Всичко, което остана от теб" и претендентът на Тунис "Гласът на Хинд Раджаб".

"Всичко, което остана от теб" ще има единствена ексклузивна прожекция на 31 януари в Дома на киното. Режисьорката Шериен Дебис събира най-известната арабска актьорска фамилия в своя филм – доайенът Мохамад Бакри и синовете му Салех и Адам Бакри. "Всичко, което остана от теб" спечели наградата на публиката на фестивалите в Солун, Сан Франциско и Сидни, нареди се и сред претендентите за чуждестранен филм на наградите "Независим дух".

Най-награждаваният арабски филм тази година, "Гласът на Хинд Раджаб", също ще е част от програмата. Десет години след като на фестивала беше показан дебютът на режисьорката Каутер Бен Хания "Бръснача от Тунис", зрителите ще видят и най-новия й филм, отличен с наградата на журито във Венеция. Полудокументалната история разказва за последните часове на 6-годишната Хинд, която търси помощ по телефона от доброволците на Червения полумесец, докато се крие в смазана от обстрел кола, сред мъртви тела и счупени стъкла.

Още един фестивален фаворит ще имат възможност да видят зрителите на MENAR през януари – съвместния проект на Надер Саивар и Джафар Панахи "Свидетелката", отличен с наградата на публиката на фестивала във Венеция. Легендата на иранското кино Мариам Бубани влиза в ролята на пенсионираната учителка по балет Тарлан, която става свидетел на убийството на своя ученичка от съпруга й. Най-добрият ирански филм за 2025-а година според фестивала "Фаджр" в Техеран - "Пазителят на полето", също ще има своята премиера по време на Sofia MENAR. Три от големите звезди на иранското кино: Хади Хеджазифар, Али Мозафа и Бабак Карими, застават пред камерата на Мохамад Керадмандан, за да разкажат истинската история на отвлечено малко момиче в отдалечено село. Част от програмата ще е и "Лято" на ветерана Махмуд Калари. Най-уважаваният оператор в иранското кино е работил с легенди като Киаростами, Махмалбаф, Панахи и Маджиди, но понякога сяда и на режисьорския стол: тази година ще имаме удоволствието да гледаме най-новия му филм "Лято", отличен с 4 награди от "Фаджр".

И един от най-награждаваните турски филми за изминалата година "Затворен кръг" ще бъде част от програмата на фестивала. С призове за най-добра актриса (Серпил Гюл) и сценарий от Анкара, награди за режисура и сценарий от кинофорума в Адана и голямата награда за най-добър филм от фестивала в Прищина, филмът на Еркан Тахушоглу ни пренася в дома на заможно истанбулско семейство, където една от прислужниците претърпява инцидент и това води до серия от неблагоприятни обрати.

Както организаторите от "Позор" вече съобщиха, откриването на 15 януари ще бъде с ливанското предложение за чуждестранен "Оскар" (то не успя да стигне до шортлиста) "Един тъжен и красив свят". Любовната история на Нино и Ясмин, на фона на сложната обстановка в Бейрут, спечели наградата на публиката на кинофестивала във Венеция, както и призове за най-добър филм в Любляна, Валядолид, Лос Анджелис и Хамбург.

Фокусът на 18-ия Sofia MENAR ще бъде върху индийското кино. Програмата включва пет от най-награждаваните продукции през последните години: комедиите "Развален английски" и "Веднъж се живее", "1983" с Ранвир Синх, Дипика Падуконе, Сакиб Салим и Панкадж Трипати, отличения с "Оскар" "РРР: Ръмжи, реви, режи" и класическия "Пролог към една невъзможна любов", чиято прожекция ще бъде съпътствана със специална вечер, посветена на индийската поезия.

За първи път у нас ще бъде показано дигитализирано копие на класическия филм на Теуфик Салех "Измамените" от 1972 г. Филмът е по повестта "Мъже под слънцето" на палестинския автор Гасан Канафани. Инициативата е съвместно с Българската национална филмотека. Специална прожекция ще има и един любим филм на българските зрители - "Храна за душата"на Фатих Акин, който ще бъде показан на 35-милиметрова лента. Прожекцията е в памет на Бирол Юнел, който ни напусна преди 5 години.

Над 50 игрални, документални и късометражни филма ще имат своята премиера в рамките на Sofia MENAR. Прожекциите ще продължат до 1 февруари в салоните на Дома на киното, Културен център G8, Одеон, Влайкова и Евро синема, а зрителите от цяла България ще имат достъп до голяма част от селекцията онлайн на Neterra TV+. Там филмите ще могат да се гледат чак до 8 февруари.