Почина последният знаменит папарак на "долче вита"

Уикипедия Пици на 86 години: неразделен с фотоапарата до края на живота си.

Италианският фотограф Умберто Пици, един от последните големи папараци от епохата на "долче вита" в Рим, почина на 88-годишна възраст, предаде АПА, позовавайки се на семейството му.

В продължение на почти шест десетилетия Пици фотографира звездите на киното, политици, аристократи, кардинали, бизнесмени и представители на италианския обществен живот, превръщайки малките жестове и неочакваните сцени в хроника на своето време. Негови снимки са публикувани в Time, People, Sunday Express Magazine. По-късно работи и с италианския ежедневник Il Fatto Quotidiano и популярния сайт Dagospia.

Пици е роден през 1937 г. близо до Рим. Като млад фотожурналист той работи за Организацията на ООН по прехрана и земеделие (ФАО), което го отвежда в страни като Иран, Ирак, Турция, Сирия и Йордания.

Именно Рим обаче превръща името му в синоним на папарашката фотография. През 60-те години Пици започва да посещава местата, където се събира римският елит, и да снима звездите на италианското и международното кино. Сред хората, попаднали пред обектива му, са Марчело Мастрояни, Виторио Гасман, Роберто Роселини, Елизабет Тейлър и Ричард Бъртън. Това е златната епоха на "Виа Венето": времето, когато Рим привлича холивудски звезди, а нощният живот на италианската столица се превръща в част от световната популярна култура. Самият начин на живот там и тогава е наречен "долче вита", по името на шедьовъра на Федерико Фелини от 1960 г. "Сладък живот".

Addio a Umberto Pizzi (1937 - 2026).



Ingrid Bergman, Martin Scorsese e Isabella Rossellini a Roma, 1978. pic.twitter.com/E0WvNR875G — belli, sporchi e cattivi (@ehibiondolosai) 29 септември 2026 г.

През 70-те и 80-те години фотографът постепенно разширява обхвата на работата си. Обективът му се насочва не само към света на киното и шоубизнеса, но и към политиката, бизнеса и обществения живот. Той снима политици, интелектуалци, предприемачи, финансисти и представители на аристокрацията.

През 2000-те години Пици става познат на още по-широка публика благодарение на сътрудничеството си с "Дагоспия", основан от журналиста Роберто Д'Агостино. Фотографът продължава да документира приеми, вечери и частни събития, на които се срещат представители на политическия, икономическия и културния елит.

Архивът му днес представлява своеобразна визуална хроника на Италия от втората половина на XX и началото на XXI век – от икономическия бум и социалните промени до епохата на непрекъснатото медийно внимание.

През 2026 г. държавният тв кавал RAI Cultura посвети на живота и кариерата му документалната поредица Profumo di Pizzi, която проследява професионалния му път чрез фотографии, архивни материали и негови спомени, допълва АПА.+