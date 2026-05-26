Почина "последният колос" на джаза Сони Ролинс

Американският саксофонист Сони Ролинс, определян като "последния колос" на джаза, почина на 95-годишна възраст. За кончината предадоха осведомителните агенции, като цитираха съобщение в профила на музиканта в социалната мрежа X.

"С дълбока тъга и огромна любов съобщаваме за кончината на Сони Ролинс", се посочва в публикацията. В нея се отбеляза, че "колосът на саксофона" е починал на 25 май в дома си в Удсток, Ню Йорк. Не се съобщават причините за смъртта на музиканта, отбелязва АФП.

Сони Ролинс е смятан за един от най-великите саксофонисти в света, наред с Чарли Паркър, Колман Хоукинс и Джон Колтрейн, отбелязва АФП. Той е наричан "колос" заради заглавието на шедьовъра си от 1956 г. - албума Saxophone Colossus, с който придобива известност. В последните години Сони Ролинс беше лесно разпознаваем с бялата си брада и гъстата бяла коса.

За разлика от много артисти от периода на следвоенния джаз, които си отиват от този свят преждевременно, Сони Ролинс има дълга и плодотворна кариера. Той продължава да работи и след навършване на 80-годишна възраст, въпреки респираторните проблеми, които ограничават изпълненията му.

Сони Ролинс бе последният жив сред 57-те джазмени, взели участие в най-прочутата джаз фотография "Един страхотен ден в Харлем" на 12 август 1958 г. Тогава той застава редом с Дизи Гилеспи, Арт Блеки, Телониъс Монк, Коулман Хокинс, Лестър Йънг, Чарлс Мингъс, Гери Мълиган, Каунт Бейси… Кадърът е по идея на Арт Кейн, тогава млад арт директор в сп. "Ескуайър" - "нещо като абитуриентска снимка на всички джаз музиканти - и се превръща в един от най-имитираните образи в популярната култура. През 1995 г. е заснет и документален филм за фотосесията под същото заглавие - A Great Day in Harlem, който получи номинация за "Оскар".

През 2024 г. почина и Бени Голсън, който изнесе финалния концерт на джазфестивала в Банско през 2023 г. Сега вече "Един страхотен ден в Харлем" е само спомен.