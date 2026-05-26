Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Почина "последният колос" на джаза Сони Ролинс

Той бе на 95 години и музицираше почти до края на живота си

Днес, 14:04
Сони Ролинс (1930 - 2026)
Уикипедия
Сони Ролинс (1930 - 2026)

Американският саксофонист Сони Ролинс, определян като "последния колос" на джаза, почина на 95-годишна възраст. За кончината предадоха осведомителните агенции, като цитираха съобщение в профила на музиканта в социалната мрежа X. 

"С дълбока тъга и огромна любов съобщаваме за кончината на Сони Ролинс", се посочва в публикацията. В нея се отбеляза, че "колосът на саксофона" е починал на 25 май в дома си в Удсток, Ню Йорк. Не се съобщават причините за смъртта на музиканта, отбелязва АФП. 

Сони Ролинс е смятан за един от най-великите саксофонисти в света, наред с Чарли Паркър, Колман Хоукинс и Джон Колтрейн, отбелязва АФП. Той е наричан "колос" заради заглавието на шедьовъра си от 1956 г. - албума Saxophone Colossus, с който придобива известност. В последните години Сони Ролинс беше лесно разпознаваем с бялата си брада и гъстата бяла коса. 

Sonny Rollins - St. Thomas (Official Audio) from Saxophone Colossus
#sonnyrollins Track taken from the album Saxophone Colossus (1957).Sonny Rollins is an American jazz tenor saxophonist who is widely recognized as one of the...
YouTube

За разлика от много артисти от периода на следвоенния джаз, които си отиват от този свят преждевременно, Сони Ролинс има дълга и плодотворна кариера. Той продължава да работи и след навършване на 80-годишна възраст, въпреки респираторните проблеми, които ограничават изпълненията му.

Сони Ролинс бе последният жив сред 57-те джазмени, взели участие в най-прочутата джаз фотография "Един страхотен ден в Харлем" на 12 август 1958 г. Тогава той застава редом с Дизи Гилеспи, Арт Блеки, Телониъс Монк, Коулман Хокинс, Лестър Йънг, Чарлс Мингъс, Гери Мълиган, Каунт Бейси… Кадърът е по идея на Арт Кейн, тогава млад арт директор в сп. "Ескуайър" - "нещо като абитуриентска снимка на всички джаз музиканти - и се превръща в един от най-имитираните образи в популярната култура. През 1995 г. е заснет и документален филм за фотосесията под същото заглавие - A Great Day in Harlem, който получи номинация за "Оскар".

През 2024 г. почина и Бени Голсън, който изнесе финалния концерт на джазфестивала в Банско през 2023 г. Сега вече "Един страхотен ден в Харлем" е само спомен.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Сони Ролинс, Страхотен ден в Харлем

Още новини по темата

Само Сони Ролинс остана жив от най-великата джаз фотография
24 Септ. 2024

Страхотен ден в Харлем!
13 Авг. 2020

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Някой изпада от картата - Варна
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Кабинетът "Радев" иска да върже парламента на каишка
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса