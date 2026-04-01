Откъсната страница с шедьовър на Боб Дилън отива на търг

Откъсната страница с текста на Боб Дилън за песента от 1967 г. I’m Not There ще бъде продадена на търг този месец, като се очаква, че цената може да достигне 40 000 британски лири (52 800 долара), съобщава Guardian, позовавайки се на информация от аукционната къща Omega Auctions. Песента е създадена и първоначално записана през 1967 г. с тогавашната група на Дилън The Band.

„Изключително рядката чернова“ е открита в първо издание на книга с меки корици от Алън Гинсбърг. Откъснатата страница с машинописен текст на линирана хартия е лежала почти 60 години между страниците на книгата и е изпаднала случайно, докато настоящият ѝ собственик я е прелиствал.

Известно е, че през лятото на 1967 г. в Ню Йорк Боб Дилън написва и записва повече от 100 песни с The Band, включително и I’m Not There. Малка колекция от тези записи е издадена осем години по-късно от Columbia Records, докато още песни, сред които и I’m Not There“, виждат бял свят едва през следващите десетилетия. I’m Not There най-накрая е издадена като част от саундтрака към едноименния филм за Дилън на Тод Хейнс от 2007 г. с Кейт Бланшет и песента е високо оценена от феновете на Дилън.

Черновата на текста на песента е открита наскоро в първо издание с меки корици на книгата на Алън Гинсбърг Ankor Wat, някога собственост на Сали Гросман – съпруга на първия мениджър на Дилън, Алберт Гросман, и близка приятелка на певеца. Тя се появява с Боб Дилън на корицата на албума му от 1965 г. Bringing It All Back Home. Книгата е била подарена на Сали Гросман от самия Гинсбърг през 1969 г. и е част от нейното наследство, което е продадено на букинист след смъртта ѝ през 2021 г.

„След разговори с видни колекционери на Дилън смятаме, че това е изключително рядък работен вариант на текста на онова, което се смята за едно от най-великите произведения на Дилън в създаването на песни“, отбелязват от Omega Auctions в описанието на експоната. Те ще предложат на търга и други музикални сувенири, сред които са и ръкописни текстове на Майкъл Джексън за Black or White и архив, свързан с разработването на албума OK Computer на Radiohead.

През 2025 г. две напечатани на машина чернови на хита на Дилън от 1965 г. Mr Tambourine Man бяха закупени за 508 000 щатски долара (417 000 паунда) на търг в Нешвил, Тенеси. Те бяха сред 60-те предмета, обявени за продажба на специален аукцион, посветен на певеца, от личната колекция на музикалния журналист Ал Ароновиц, който е известен с това, че е представил Боб Дилън на „Бийтълс“ през 1964-та.