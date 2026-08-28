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Откраднаха колие с 673 диаманта от музей във Виена

Бижуто е било носено от египетската кралица Назли на сватбата на дъщеря ѝ с бъдещия шах на Иран

Днес, 13:56
Изчезналият шедьовър на бижутерията е с 673 диаманта с общо тегло над 200 карата.
Изчезналият шедьовър на бижутерията е с 673 диаманта с общо тегло над 200 карата.

Още един дързък музеен обир след вчерашното покушение над златното съкровище от Вилена в Испания: диамантено колие с 673 диаманта е било откраднато от Музея за приложно изкуство MAK във Виена, след като двама мъже са разбили витрина и са избягали с бижуто, предадоха информационните агенции АПА и ДПА. Двамата заподозрени са влезли в музея около 14.00 часа като обикновени посетители. По-късно те са разбили стъклена витрина и са взели колието. Свидетели са наблюдавали извършителите, а полицията е започнала издирването им. При кражбата няма пострадали.

Точната стойност на откраднатото бижу все още не е установена, но според полицията, която е публикувала снимки на двамата заподозрени и на колието, тя е изключително висока. От MAK не са уточнили официално кой точно експонат е изчезнал. Според информация на сайта на музея обаче е възможно да става дума за колие, изработено около 1939 г. от френската бижутерийна къща Van Cleef & Arpels за египетското кралско семейство и по-точно за кралица Назли. То е от платина, украсено е с 673 диаманта и е с общо тегло около 217 карата, с кръгъл 6-каратов диамант в центъра. Украшението е било носено от египетската кралица Назли през 1939 г. на сватбата на дъщеря ѝ Фавзия с иранския престолонаследник Мохамед Реза Пахлави, който по-късно става шах на Иран.

Според аукционната къща „Сотбис“, цитирана от ДПА, колието е продадено за около 4,3 милиона щатски долара (3,7 милиона евро) на техен търг в Ню Йорк през 2015 г.

Кражбата е извършена по време на изложбата Glanzstücke, която представя около 500 експоната, сред които над 300 произведения на Van Cleef & Arpels и повече от 200 предмета от колекцията на MAK.

Според изданието „Дер Щандарт“ двамата заподозрени са мъже с ръст между 170 и 175 сантиметра, слабо телосложение, тъмни коси и тъмни бради. Носели са черни дрехи и тъмни спортни обувки.

Музеят засега остава отворен, с изключение на засегнатата от кражбата изложба.

Египетската кралица Нзли носи колието на сватбата на дъщеря си.
Египетската кралица Нзли носи колието на сватбата на дъщеря си.
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диамантена огърлица, музейна кражба, Мохамед Реза Пахлави

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