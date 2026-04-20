Образите от картините на Мира Бъчварова излизат от платното

Изложба Free Life на известната художничка Мира Бъчварова се открива утре, 21 април, от 19.00 часа в Club Privilege на бул. „Мадрид“ 18 в столицата. Събитието ще надхвърли рамките на традиционната експозиция и ще се превърне в необикновено преживяване, обещават организаторите.

Free Life съчетава живопис и пърформанс в единна концепция, в която статичното и динамичното изкуство не просто съжителстват, а влизат в хармоничен диалог. Фигурите са мощни, почти скулптурни, с подчертана телесност и разчупена форма – сякаш излизат отвъд собствените си граници. Липсата на ясно лице и идентичност освобождава образа от конкретното и го превръща в усещане – за сила, импулс и движение.





Тези картини избухват като празник на живота. Цветовете танцуват – дръзки, неудържими – като че уловени в мига на най-свободното преживяване. Телата не просто присъстват – те празнуват. Има нещо диво и освобождаващо – като нощ без край, в която всичко е ритъм, динамика и емоция. Щастието е живо, пулсиращо и споделено. Свободата тук не се побира в кроткост – тя е движение, импус, изблик. Не е даденост, а избор.

В центъра на изложбата е фигурата като митологичен образ – хибрид между човешко, животинско и архетипно. Мощта не е декоративна, а преживяна – преминала през разпад, трансформация и възраждане. И именно тук тези дръзки нови образи, родени в творчеството на Мира, поставят следващите въпроси: Какво е щастието? Кога човек е напълно щастлив?... Free Life е покана към всеки да се запита коя е свободата, която иска да изживее, и кое е щастието, което наистина му принадлежи.



В рамките на откриването във вторник зрителите ще станат свидетели на пърформанс, в който авторката ще позволи на образите от картините си да оживеят, да излязат от платното и да се състоят в реално време, размивайки границата между наблюдател и участник.



Изложбата Free Life ще продължи до 17 май, но след откриването тя няма да бъде просто изложба, а преживяване с ограничен достъп – само с

предварително записване на телефон 0893851161 за онези, които знаят как да търсят повече и имат желание да се почувстват специални в атмосфера, създадена с внимание към всеки детайл, отбелязват домакините на събитието.

Мира Бъчварова е завършила специалност „Художествено и пространствено оформление“ в Националната художествена академия. В началото на новия век е в първите редици на модния авангард у нас, в ревютата си налага многоцветните екстравагантни тоалети и обувките с главозамайващо високи платформи. Била е дизайнер на костюмите в редица филмови и театрални продукции. Носителка е на множество номинации и награди за експериментална мода, включително „Златна игла“ на Академията за мода, „Дизайнер на годината“ и др.