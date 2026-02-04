Нобелистката Елфриде Йелинек осмя президента Тръмп в опера

Носителката на Нобеловата награда за литеатура за 2004 г. Елфриде Йелинек осмя американския президент Доналд Тръмп в либретото на операта Monster’s Paradise („Раят на чудовището“), която имаше световна премиера в Хамбургската държавна опера, съобщава Асошиейтед прес. Автора на музиката е композиторката Олга Нойвирт, която си сътрудничи с писателката за първи път от две десетилетия насам върху либретото на немски език.

Музикално-театралното произведение увековечава лаком, ненаситен крал-президент, чиято прилика с Тръмп е причина сатирата да се усеща „неприятно реална“. „Метафората се превърна в реалност“, отбеляза артистичният директор на Хамбургската държавна опера Тобиас Крацер, цитиран от АР.

79-годишната Йелинек и Нойвирт са черпили вдъхновение от скандалната пиеса на Алфред Жари от 1896 г. „Крал Юбю“ (Ubu Roi), за да създадат творба, която определят като ​​опера в стила на хорър шоуто от началото на XX век Grand Guignol („Гран Гиньол“). Спектакълът е с продължителност близо три часа. От Хамбургската опера го описват още като политическа гротеска. Там операта ще има шест представления до 19 февруари. Тя ще се играе в Операта в Цюрих, Швейцария, от 8 март до 12 април, а през следващия сезон – в Операта в австрийския град Грац. Планиран е и аудиозапис, посочват от ABC News.

„Отдавна познавам пиесата на Жари, но когато Тръмп дойде на власт, веднага се сетих за нея“, казва Йелинек в отговор на журналистически въпрос онлайн.

57-годишната австрийка Нойвирт стана през 2019 г. първата жена композитор с произведение, представено във Виенската държавна опера.

Продукцията е визуално екстравагантна: зомби хористи бродят по сцената, появяват се фигури, подобни на герои на Дисни, както и танцуващи сандвичи хот-дог, а кралят президент влиза в позлатен Овален кабинет с хладилник, пълен с „Кока-кола“, и червен бутон, който изхвърля посетителите. Неговите помощници Мики и Тъки са изобразени по подобие на Илон Мъск и Марк Зукърбърг и пеят реплики като „Никой няма толкова големи резултати като теб“. Партиите им се изпълняват от контратенори.

На видео в спектакъла се появява и голямата британска актриса Шарлот Рамплинг в образа на героиня, наречена Богинята, която защитава природата и цивилизацията.

Антагонист на президента-крал е Горгонзила – чудовище, родено от ядрена авария. Въпреки че Горгонзила му се противопоставя и го поглъща, тя впоследствие също става авторитарна. Операта завършва с вампири, носещи се по Елба, които се тревожат, че Земята е била унищожена от нейните лидери.

„Хората на властта винаги са се страхували от хумора“, казва Олга Нойвирт, уточнявайки, че притесненията им са най-вече от присмеха по техен адрес: "Те имат его, което не е позволено да бъде поставяно под въпрос". Певецът Георг Нигл, който играе краля, пък споделя: „Не играя американския президент, но съм много близо до него“. Една от ключовите му реплики е „Този, който има милиони, няма нужда от избиратели“, отбелязва медията. Миналата година Нигл игра руския президент Владимир Путин в пиесата Die Kreide im Mund des Wolfs ("Кредитът в устата на вълка") на Гордън Кампе.

Нойвирт признава, че изпитва известен страх от последствията след премиерата на операта, посочвайки, че все пак би искала да отиде в САЩ. Йелинек обаче обяснява, че не се страхува, тъй като е „дребна, маловажна европейка“.