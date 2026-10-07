Наши и румънски актьори се събират в „Изпробвано върху хора”

„Изпробвано върху хора“ – международната театрална копродукция на Драматичен театър „Гео Милев“ – Стара Загора, и Национален театър Търгу Муреш, Румъния – компания „Ливиу Ребреану“, ще бъде представена за първи път пред софийска публика. Спектакълът с режисьор Петър Денчев ще гостува на Регионалния център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“ на 1 ноември, поставяйки под въпрос границите между контрол и грижа, избор и подчинение, човек и система.

„Изпробвано върху хора“ по текст на сръбския драматург Мая Пелевич е артистичен и социален експеримент, който среща на една сцена български и румънски актьори, работещи на два различни езика, издават от творческия екип. Премиерата се състоя през миналия театрален сезон в България и Румъния. Представлението изследва процеса, в който човекът постепенно се превръща в обект на процедури – тестван, оценяван, калибриран, превеждан на езика на протоколи и институции, докато личната му история започва да звучи като клиничен случай.

"Спектакълът излиза от безопасната рамка на симулацията и влиза в реална „реалити“ среда, въвличайки и публиката, за да провери на живо – върху телата и реакциите – къде и как системата пречупва човека, без да го докосва: като нарича контрола грижа, а подчинението – избор. Разбира се, в дъното на това стои загадка. Елате, за да я разгадаете!“, обръща се към бъдещите си зрители режисьорът Петър Денчев.

Постановката вече привлече вниманието на критиката. Театроведът Аглика Стефанова-Олтеан отбелязва естественото съжителство на двата езика в нея и подчертава професионалното, емоционалното и интелектуалното единомислие между актьорите: „Не ми се случва често да гледам спектакъл, в който толкова естествено, леко и без усилие съжителстват два езика, отвъд всякакви езикови бариери, а актьорите с видимо удоволствие изграждат истински диалог помежду си. В спектакъла на Денчев се усеща професионално, емоционално и интелектуално единомислие, творческа концентрация, истинска екипна работа“, коментира тя. Друг арт експерт, Ина Божидарова, определя присъствието на международни театрални копродукции, които дискутират остри съвременни проблеми, като „освежителен въздух за българската сцена и публика. Те са едновременно лакмус и посока за развитие на съвременния театър“.

Именно международният характер на „Изпробвано върху хора“ превръща спектакъла в пространство за творчески обмен и среща на различни театрални традиции. Тази копродукция е значимо събитие за българската сцена, за международния творчески обмен и за съвременната драматургия в български и европейски контекст, отбелязва критиката.

Освен режисьора Петър Денчев, който поставя втора творба на Пелевич след "Портокалова кожа" в театър "Възраждане", творческият екип на "Изпробвано..." включва още сценографа Петър Митев, хореографа Калина Георгиева, композитора Христо Намлиев и актьорите Борче Манев, Дана Панку, Иван Калошев, Михаела Михай, Раду Анастас, Серджу Щефанаке, Яна Бобева, Яна Божанин.

Преводът на български е на Георги Коритаров, а на румънски – на Ливия Нистор.

Проектът е финансиран от Европейския съюз – „Следваща генерация“, Инвестиция 6 „Развитие на културните и творческите сектори“ по Плана за възстановяване и устойчивост.