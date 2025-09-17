Музеят на София посреща Деня на София с 10-годишнина и специална програма

Археологическата изложба е част от събитията за 10-годишнината на постоянната експозиция на Регионалния исторически музей - София.

Регионалният исторически музей – София, днес отбелязва Деня на София и десетата годишнина на своята постоянна експозиция със специална програма. В чест на празника музеят и негови филиали са със свободен достъп и удължено работно време.

В залата за временни експозиции на партерния етаж може да бъде разгледана новооткритата изложба „Преди 8000 години: Слатина-София“. Тя се организира по идея на археологическия екип на обекта. Повод е отбелязването на 40 години от началото на проучванията. Изложбата е част от програмата за 10-годишнината на постоянната експозиция и разказва за най-ранното селище в Софийското поле, създадено от първите земеделци и скотовъдци в Европа в края на VII хилядоетие пр. Хр. В празничния ден е предвидена среща с изследователите на раннонеолитното селище Слатина-София – акад. Васил Николов и гл. ас. Десислава Такорова (11.00 – 13.00 ч.).

Програмата включва възможност за посещение и на изложбата „Хроники от ателието“, посветена на 130 години от рождението на художника Васил Захариев.

Днес е и представянето на част от обновената с дигитални ресурси постоянна експозиция на Музея на София. Проектът е финансиран от Министерството на културата.

Традиционните творчески ателиета за деца в музея също са част от специалната програма. Детските ателиета включват:

„Божества от глина“ (12.00 – 13.30 ч.) – вдъхновено от изложбата за неолитното селище Слатина-София, разкриващо бита и ежедневието на праисторическия човек. Чрез работа с глина децата ще се докоснат до вярванията му и ще изработят култова фигурка на животно или на Богинята майка.

„Да си направиш банкнота“ (14.30 – 16.00 ч.) – вдъхновено от изложбата за художника Васил Захариев и неговите проекти за банкноти от времето на Третото българско царство. Следвайки задължителните елементи за една банкнота и черпейки вдъхновение от примерите на българския художник, децата ще нарисуват своята идея.

В образователния център към археологическата експозиция „Антична Сердика“ отново се организират безплатни образователни занимания за деца по проект „Училище по археология“.

Същевременно за първи път се представя Treasure UP – безплатно мобилно приложение, създадено за постоянната експозиция на музея. То ще превърне посещението в музея на София в интерактивно и увлекателно преживяване. Чрез него посетителите изпълняват мисии, свързани с експозициите, влизат в ролята на откриватели на съкровища, печелят награди. Финансирано е по Програма „Европа“ на Столичната община.

Друго дигитално приключение е играта MiMu. Тя е достъпна за посетителите в археологическото ниво на базиликата “Света София”.

В празничния ден експозициите на Регионалния исторически музей – София, в сградата на пл. „Бански“ 1 са с вход свободен и удължено работно време – между 10.00 и 20.30 ч. (последен час на влизане 20.00 ч.). Филиалите на музея също са с безплатен достъп: Триъгълната кула на Сердика 10.00 – 20.30 ч. (последен час на влизане 20.00 ч.); АККК „Сердика“ 10.00 – 20.30 ч. (последен час на влизане 20.00 ч.); археологическото ниво на базиликата “Света София” 10.00 – 18.00 ч. (последен час на влизане 17.30 ч.).