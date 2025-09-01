Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Майстори на рисуваните персонажи от Балканите си дават среща във Варна

Най-интересните визуални артисти от региона се включват във фестивала Pictoplasma x Balkans

Днес, 13:18
Илюстраторът Драш от Северна Македония сред своите персонажи, носещи експресията и енергията на местната ъндърграунд култура.
Илюстраторът Драш от Северна Македония сред своите персонажи, носещи експресията и енергията на местната ъндърграунд култура.

От 20 до 22 септември Варна отново ще бъде сцена за едно от най-очакваните културни събития на годината – второто балканско издание на Световния фестивал за дизайн на персонажи Pictoplasma x Balkans. В този период морската столица ще посрещне осем изключителни автори от региона, чиито работи променят начина, по който си представяме визуалните герои на нашето време.

Сред тях е Точка (Tochka) – известна българска илюстраторка, която пренася своя ярък и игрив стил от хартията върху фасади, мода и градска среда. От Румъния пристига Меган Доминеску, чието изкуство използва плетиво и текстил, за да превърне абсурда на ежедневието в поетични и хумористични сцени. Гръцкото студио “Од Блийт“ (Odd Bleat) пък създава цели визуални вселени, където анимацията и моушън дизайнът се срещат с пъстрота и въображение.

Международната звезда в програмата е Мартина Паукова – словашка илюстраторка, базирана в Берлин, работила за Google, Apple, The New Yorker и The Economist. Нейните смели цветове и векторни композиции ще зазвучат в диалог с творбите на Хана Тинтор от Хърватия – художничка, вдъхновена от дребните жестове и разговори от ежедневието, които превръща в свежи и весели образи.

От Белград идва Ваня Викало, по-известен като Linnch, чието портфолио включва проекти за Кание Уест, певицата FKA Twigs и “Кока-кола“. Работата му смесва анимация, графичен дизайн и улично изкуство, а изложбите му вече са обиколили половин Европа.

Балканската линия продължава с турския артист Мурат Палта, който вплита мотиви от османската миниатюра в историите на поп културата – от Star Wars до Kill Bill, създавайки ироничен сблъсък между Изтока и Запада. От Скопие пък пристига Драш – илюстратор, графити и тату артист, чийто почерк носи сурова улична енергия и експресивност, характерни за македонската ъндърграунд сцена.

Тази пъстра палитра от артисти ще оформи сърцевината на фестивала, който включва лекции, уъркшопи, артистична акция по изрисуване на подлез във Варна, тематична изложба Characters on the Road, позиционирана на 100-годишната жп гара в града, прожекции на Best of Pictoplasma 2025, Picto Shop и голямо парти за финал.

Събитието се организира от сдружение StandArt с подкрепата на Pictoplasma и фонд “Култура” на Община Варна.

Хана Тинтор от Хърватия извлича от ежедневието весели образи и сюжети.
Хана Тинтор от Хърватия извлича от ежедневието весели образи и сюжети.
Една от ярките композиции на Мартина Паукова от Словакия.
Една от ярките композиции на Мартина Паукова от Словакия.
Мартина Паукова е международна звезда в своето изтуство.
Мартина Паукова е международна звезда в своето изтуство.
Меган Доминеску от Румъния използва текстил и плетиво, за да даде образ на хрумките си.
Меган Доминеску от Румъния използва текстил и плетиво, за да даде образ на хрумките си.
Мурат Палта от Турция е повлиян от стила на средновековните османски миниатюри.
Мурат Палта от Турция е повлиян от стила на средновековните османски миниатюри.
Антични мотиви в творба на гръцкото студио "Од Блийт".
Антични мотиви в творба на гръцкото студио "Од Блийт".
Закачливите образи на българката Антония Пашова - Точка.
Закачливите образи на българката Антония Пашова - Точка.
Сърбинът Ваня Викало, по-известен като Linnch, е правил проекти за Кание Уест и други големи имена от шоубизнеса.,
Сърбинът Ваня Викало, по-известен като Linnch, е правил проекти за Кание Уест и други големи имена от шоубизнеса.,
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Pictoplasma x Balkans, Мартина Паукова, Меган Доминеску, Pictoplasma

Още новини по темата

Варна и Pictoplasma отново събират балкански персонажи
09 Авг. 2025

Варна и Pictoplasma представят балкански персонажи
05 Авг. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Ще си го бием в главите този антикорупционен закон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар