Варна и Pictoplasma отново събират балкански персонажи

След успешния си дебют миналата година Pictoplasma x Balkans се завръща с още по-силни заявки във Варна. От 20 до 22 септември морската столица отново ще събере на едно място водещи илюстратори, аниматори, графити артисти и визуални разказвачи от целия Балкански полуостров – за три дни лекции, изложби, филмови прожекции, творчески работилници, пазар и незабравимо парти.

Това е второ балканско издание на световния фестивал за дизайн на персонажи. Pictoplasma x Balkans е първото сателитно издание на глобалната платформа Pictoplasma, създадена в Берлин и провеждаща се също и в Ню Йорк. Наскоро от примера на България са се вдъхновили и в Копенхаген, където също правят свой форум, посочват организаторите.

Темата на тазгодишната изложба във Варна е "Визуални герои в движение" (Characters on the Road), въплъщавайки идеята за пътищата на културите, съзнанието и градовете на Балканите. Изложбата ще бъде показана в железопътната гара на Варна, която тази година отбелязва 100-годишен юбилей. До 20 август желаещите да се включат художници, илюстратори и аниматори могат да представят свои работи за селекция.

На форума във Варна ще има лекции и работилници на артистите Точка (Tochka) от България; Меган Доминеску (Megan Dominescu) от Румъния; Од Блийт (Odd Bleat) от Гърция; Мартина Паукова (Martina Paukova) от Словакия; Хана Тинто (Hana Tintor) от Хърватия; Ваня Викало - Лънч (LINNCH / Vanja Vikalo) от Сърбия; Мурат Палта (Murat Palta) от Турция; Драш (DRASH) от Северна Македония.

И тази година езикът на събитието е английски, а работилниците ще дадат възможност на участниците да създадат свои авторски персонажи. Новост е предвидената пътуваща работилница от София до Варна.

Акценти в програмата са още прожекции на избрани късометражни анимации от международната сцена; артистични блиц-презентации от нови творци; Picto Shop - пазар с илюстрации, авторски издания и дизайн артикули, който ще бъде на 22 септември; музикални изпълнения. Събитията ще бъдат на гарата, в Хале 3 и в двора на Археологическия музей.

Фестивалът се организира от Сдружение StandArt, с подкрепата на Pictoplasma и Фонд "Култура" на Община Варна, а промоционални билети "Ранно пиле" се продават до 20 август.