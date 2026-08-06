Майлс свири в памет на Майлс Дейвис

Майлс Дейвис е едно от имената, записани в историята на джаза със златни букви. И днес, 35 години след смъртта му, неговата музика оставя траен отпечатък върху съвременния звук на жанра. A 100 Miles for Miles Davis е един специален концерт, отдаващ почит към творчеството и живота на легендарния тромпетист и композитор, организиран от наградения с "Грами" клавирист Джейсън Майлс. Заглавието е игра на думи с общото име на музикантите, но означава и "100 мили за Майлс Дейвис".

Съименникът ще пренесе в зала 3 на НДК частица от духа на Дейвис с гастрола си, посветен на 100-годишнината от рождението на великия музикант. Джейсън Майлс ще гостува на 16 ноември, а билети се продават в Ticket Station на цени, започващи от 45 евро.

Роден през 1926 година в щата Илинойс, Майлс Дейвис стои зад едни от най-важните моменти в джаза, които включват усъвършенстването и утвърждението на модалния джаз, както и сливането му с рок и електронни ритми. Неговият албум Kind of Blue (1959) е един от най-продаваните албуми в историята на жанра и считан за пионер в модалния джаз.

Човекът зад 100 Miles for Miles Davis - продуцентът, композитор и клавирист Джейсън Майлс, е бил дългогодишен приятел и сътрудник на легендарния джаз изпълнител. По повод 100 годишнината от неговото рождение се ражда и идеята за концерта, посветен на Майлс Дейвис. Песните в трибют албума за оригинални композиции на Джейсън Майлс, но целта им е да уловят енергията от творчеството на легендата, както и да представят цветната атмосфера от тяхната съвместна работа. След албумите, плод на сътрудничеството между двамата Майлс, са TuTu, Amandla and Siesta.

За концерта на 16 ноември в София ще пристигнат също именитият тромпетист Ранди Брекър, саксофонистката Ада Ровати, басистът Федерико Маламан и барабанистът Джийн Лейк.