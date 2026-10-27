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Марина Великова превръща в музика глетчери и пингвини

"Звуците на Антарктика" през погледа на композиторката слушаме онлайн от 1 декември

Днес, 13:27
Марина е записала лично автентичните звуци на Ледения континент.
Марина е записала лично автентичните звуци на Ледения континент.

Десет нови музикални произведения, вдъхновени от Ледения континент, ще бъдат достъпни онлайн в канала "Звуците на Антарктика" (@AntarcticSounds) в YouTube от 1 декември – деня на Антарктида. Автор на композициите е Марина Великова, която вече четири години работи активно върху представянето на Антарктика чрез изкуство.

Десетте композиции използват автентични звуци от Ледения континент и ги вплитат в уникални музикални произведения, които ще пренесат слушателя в най-далечния Юг. Творбите "Паметта на ледника", "Песента на леопардовия тюлен" и "Кръговрат" например съчетават звученето на глетчери, птици и вятър с финия саунд на атмосферни и акустични инструменти. Ефектът от музиката ще бъде подсилен с видеа от антарктическите ширини.

Марина Великова е артист с множество мултидисциплинарни културни проекти. Завършила е Музикалната академия в София и се е обучавала четири години в Индия, в най-старата школа по музика в Делхи Gandharva Mahavidyalaya. Полиинструменталист, тя изнася концерти по целия свят, включително в подножието на Еверест. Българката свири на редки и нетрадиционни инструменти като тампура и хармониум. Марина е автор на проекта и нейно дело са теренните записи от Антарктика. 

"Звуците на Антарктика" надграждат вече реализираните дейности по проекта "Антарктика в нови измерения", който комбинира различни форми на изкуство и медии. Осъществените досега дейности включват трите фотографски изложби на Великова "Ледовете на Антарктика", "Антарктическите хора" и "Ехо от Антарктика", картинната изложба "Отпечатъци от Антарктика" и серия интервюта с участници в нашите антарктическите експедиции от 2024 г. насам. Изложбите са представяни в София, Пловдив, Варна, Троян, Трявна и Банско, привличайки голяма аудитория с невижданите гледки на суровата природа. 

Проектът се реализира от Pearl River Production с логистичната подкрепа на Българския антарктически институт и с финансовата подкрепа на програма "Култура" на Столична община. Освен всичко, той има за цел и да популяризира работата на нашите учени на Ледения континент.

Музиката ще бъде придружена от видеоклипове, представящи суровата природа на Далечния юг.
Музиката ще бъде придружена от видеоклипове, представящи суровата природа на Далечния юг.
Марина Великова е изнасяла концерти по целия свят, включително и в подножието на връх Еверест.
Pearl River Production Марина Великова е изнасяла концерти по целия свят, включително и в подножието на връх Еверест.
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