Марина Великова превръща в музика глетчери и пингвини

Десет нови музикални произведения, вдъхновени от Ледения континент, ще бъдат достъпни онлайн в канала "Звуците на Антарктика" (@AntarcticSounds) в YouTube от 1 декември – деня на Антарктида. Автор на композициите е Марина Великова, която вече четири години работи активно върху представянето на Антарктика чрез изкуство.

Десетте композиции използват автентични звуци от Ледения континент и ги вплитат в уникални музикални произведения, които ще пренесат слушателя в най-далечния Юг. Творбите "Паметта на ледника", "Песента на леопардовия тюлен" и "Кръговрат" например съчетават звученето на глетчери, птици и вятър с финия саунд на атмосферни и акустични инструменти. Ефектът от музиката ще бъде подсилен с видеа от антарктическите ширини.

Марина Великова е артист с множество мултидисциплинарни културни проекти. Завършила е Музикалната академия в София и се е обучавала четири години в Индия, в най-старата школа по музика в Делхи Gandharva Mahavidyalaya. Полиинструменталист, тя изнася концерти по целия свят, включително в подножието на Еверест. Българката свири на редки и нетрадиционни инструменти като тампура и хармониум. Марина е автор на проекта и нейно дело са теренните записи от Антарктика.

"Звуците на Антарктика" надграждат вече реализираните дейности по проекта "Антарктика в нови измерения", който комбинира различни форми на изкуство и медии. Осъществените досега дейности включват трите фотографски изложби на Великова "Ледовете на Антарктика", "Антарктическите хора" и "Ехо от Антарктика", картинната изложба "Отпечатъци от Антарктика" и серия интервюта с участници в нашите антарктическите експедиции от 2024 г. насам. Изложбите са представяни в София, Пловдив, Варна, Троян, Трявна и Банско, привличайки голяма аудитория с невижданите гледки на суровата природа.

Проектът се реализира от Pearl River Production с логистичната подкрепа на Българския антарктически институт и с финансовата подкрепа на програма "Култура" на Столична община. Освен всичко, той има за цел и да популяризира работата на нашите учени на Ледения континент.