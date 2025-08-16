Легендата за Зоро оживява с Владимир Зомбори във Варна

Легендата за Зоро ще оживее на сцената на Летния театър във Варна на 24 август, когато Държавна опера – Русе, ще гостува в морската столица с мюзикъла, разказващ героичната история на бореца за справедливост в някогашна Калифорния. В спектакъла звучи музиката на Gipsy Kings и Джон Камерън, а в ролята на харизматичния маскиран главен персонаж е актьорът Владимир Зомбори.

Постановката на мюзикъла е на Ивайло Ненов – един от най-добрите млади български режисьори, носител на редица награди, сред които „Златен кукерикон 2020“ за изгряващ нов талант и приз за най-добър млад театрален режисьор „Слави Шкаров 2019“. Сценографията и костюмите са дело на Петя Боюкова, а хореографията – на Наталия Осипова. Хореографията на дуелите е дело на Деница Дончева, която, освен че влиза в ролята на Инес, е и помощник-режисьор. Тя има сериозна подготовка и в цирковото изкуство, затова майсторски е "дирижирала" сблъсъците със саби, отбелязва Лилия Морале от екипа на Държавна опера – Русе, цитирана от БТА. В спектакъла участват солисти, хор, балет и оркестър на Русенската опера.

Постановката е амалгама между театър и опера и е своеобразно предизвикателство за всички участващи артисти. Докато артистите стават певци, а хористите демонстрират актьорско майсторство, публиката има удоволствието да види как доброто побеждава злото, а мистериозният Зоро защитава онеправданите и се изправя срещу бедите в ритъма на фламенкото. В динамиката на сцената оживяват вечни теми – за любовта, за бащинството, за родова памет, разказва Морале.

Премиерата на мюзикъла „Зоро“ се състоя през април в Русе. След това спектакълът, с обичания актьор Владимир Зомбори в главната роля, гастролира във Велико Търново, Стара Загора, Бургас. С него бе поставено началото и на тазгодишното издание на фестивала Опера на върховете в Белоградчик. След Варна легендата за Зоро ще бъде представена в Разград, а през есента и публиката в София ще има възможност да я видив зала 1 на НДК.

Във Варна на диригентския пулт ще застане маестро Димитър Косев. Освен Владо Зомбори в ролята на Диегo де ла Вега, ще участват още Симона Бакалова като Луиза Пулидо и Кадри Хабил като Рамон де ла Вега. Ролята на дон Алехандро де ла Вега е поверена на Стоян Стоянджов, а на Хорхе – на Мартин Пашов. В спектакъла се изявяват и възпитаници на Русенската детска опера и на театрална школа “Патиланци”.