Легендарният Вернер Херцог взема награда за цялостна кариера в Сан Себастиан

Германският режисьор ветеран, сценарист, писател, продуцент и актьор Вернер Херцог ще получи наградата „Доностия“ (Donostia Award) за цялостна кариера по време на откриващата церемония на Международния филмов фестивал в Сан Себастиян, чието 74-то издание ще се състои в баския град в Испания от 18 до 26 септември, съобщи Deadline.

Най-високото почетно отличие на фестивала за немския режисьор ще бъде съпроводено с прожекция на новия му филм Bucking Fastard, чиято официална премиера ще бъде малко по-рано през месеца на предстоящия кинофестивал във Венеция (2 – 12 септември), където ще се състезава за голямата награда „Златен лъв“. В лентата участват Руни Мара, Кейт Мара, Орландо Блум, Донал Глийсън. Историята разказва за сестри близначки, „чиято тясна връзка ги кара да говорят едновременно, да обичат един и същи мъж и да споделят едни и същи мечти“.

В кариерата си, обхващаща шест десетилетия, 84-годишният днес Вернер Херцог се е утвърдил като една от най-влиятелните фигури в световното кино. Създател е на около 80 филма, често засягащи сложни теми като обсесиите, екстремните ситуации и противоречията в човешката природа. Воден от концепцията си за „екстатична истина“, режисьорът пледира за кино, което надхвърля простото наблюдение на фактите, за да разкрие по-дълбокото, по-поетично измерение на реалността.

Роден в Мюнхен през 1942 г. като Вернер Х. Стипетич, детството на Херцог преминава в затънтена долина сред Баварските Алпи. До 11-годишна възраст той дори не подозира за съществуването на киното. Започва обаче да разработва филмови проекти от 15-годишна възраст и тъй като никой не е бил склонен да ги финансира, работи нощна смяна като заварчик в стоманодобивен завод през последните си гимназиални години. Движи се пеша. Прави първото си телефонно обаждане на 17 години, а на 19…заснема първия си филм. Напуска колежа, където учи история и литература. Оттогава е написал сценарии, продуцирал и режисирал около 80 филма.

Вернер Херцог е смятан за основоположник на новото течение в германското кино, заедно с режисьори като Райнер Вернер Фасбиндер, Маргарете фон Трота, Фолкер Шльондорф, Вим Вендерс и др. Героите във филмите му са предимно хора с невъзможни мечти или странни таланти. Най-известните сред тях са класиките „Агире, гневът Божий“ (1972), в който демоничният Клаус Кински се превъплъщава в обсебен от властта конкистадор; „Всеки за себе си и Бог срещу всички“ (1974), познат и като „Загадката на Каспар Хаузер“; „Носферату – призракът на нощта“ (1979) по романа „Дракула“ на Брам Стокър, отново с Клаус Кински и Бруно Ганц; „Фицкаралдо“ (1982) с Кински, за който екипът му придвижва цял кораб през планината в джунглата; документалните „Човекът гризли“ (2005) и „Пещерата на забравените сънища“ (2010). Пословично е бурното сътрудничество между Херцог и забележителния, но крайно ексцентричен и трудно управляем актьор Клаус Кински (1926-1991), който грозно го охулва в скандалната си автобиография „Нуждая се от любов“.

Херцог е публикувал няколко книги поезия и проза. Участвал е и във филми като актьор – сред тях са трилърът „Джак Ричър“, сериалът „Мандалорецът“, бил е и гост-звезда в поредицата „Семейство Симпсън“.

Както и „Сега“ писа, на кинофестивала в Сан Себастиан световна премиера ще има дебютният филм на режисьора Христо Симеонов „Обувките на баща ми“ и копродукцията с българско участие „Каквото остава“.