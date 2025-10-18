Композиторът на "Амели" и "Сбогом, Ленин!" Ян Тиерсен идва за концерт

Френският композитор и мултиинструменталист Ян Тиерсен ще гостува в София на 2 март догодина. Създателят на толкова разпознаваемите и емоционални филмови саундтраци Amélie ("Невероятната история на Амели Пулен") и Good Bye, Lenin! ("Сбогом, Ленин!"), ще изнесе първия си клубен концерт в България в Sofia Live Club. Това е вторият му гастрол у нас. Тиерсен изнесе голям концерт в зала "Универсиада" преди 15 години.

А сега пристига с новия си камерен проект Rathlin from a Distance/The Liquid Hour, солов концерт, в който прекрачва границите между класика, експериментален минимализъм и електроника. "В епоха на климатична криза, Ян Тиерсен променя представата за турнето и поставя под въпрос капиталистическите норми, върху които музикалната индустрия е изградена. През последните години той предприема самостоятелни пътувания из Европа, от Брест до Талин, без екип и без излишен комфорт, само с кучето си за компания. Шофира с ограничена скорост, спи в градини на хора, които го приютяват, и отказва всички типични изисквания на звездите - хотели, кетъринг, гримьорни", разказват организаторите от Sofia Live Fest.

Част от неговата мисия е и плаването с платноходката Ninnog, с която вече е обиколил Ирландия, Фарьорските острови, Шотландия, Шетланд, Уелс и Корнуол, а през лятото на 2025 г. добави и Арктика. Там, в откритото море, далеч от шума и тежестта на света, артистът намира вдъхновение за новата си музика.

Албумът Rathlin from a Distance съдържа осем пиано композиции, вдъхновени от тези плавания, медитации върху природата и човека. "Има нещо преобразяващо в това да си в морето. Далеч от шума и тежестта на света, оставаш само с първичните сили на природата и със себе си", казва Ян Тиерсен. Втората част на проекта, The Liquid Hour, е "контрапункт – енергичен електронен поток, в който се преплитат психеделични ритми, ярост и надежда, а звукът на съпротивата срещу системите, които задушават света, и зов за ново начало – по-чисто, по-свободно, по-човешко", допълват от Sofia Live Fest.

Yann Tiersen - Rathlin from a Distance (Official Audio) Taken from the Rathlin from a Distance side of Yann Tiersen's new album Rathlin from a Distance | The Liquid Hour. Rathlin from a Distance | The Liquid Hour ... Yann Tiersen - Rathlin from a Distance (Official Audio) Taken from the Rathlin from a Distance side of Yann Tiersen's new album Rathlin from a Distance | The Liquid Hour. Rathlin from a Distance | The Liquid Hour ...

Ян Тиерсен е роден в северозападния френски град Брест през 1970 г. Започва да свири на пиано още от четиригодишна възраст, а на 13 създава своя пънк рок група, в която се изявява на китара и синтезатор. Получава класическо музикално образование в академиите в Рен, Нант и Булон сюр Мер. Третият му албум - Le Phare (Фарът) от 1998 г., го прави популярен във Франция и става първият му златен, но световната известност идва три години по-късно, когато излиза култовият филм на Жан-Пиер Жьоне "Невероятната съдба на Амели Пулен" с неговите меланхолични, загадъчни мелодии.

Досега е издал над 10 албума, в които експериментира с всевъзможни инструменти: цигулка, акордеон, ксилофон, клавесин...

Любопитно е, че само 10 дни преди неговата изява в подлеза на НДК, в зала 1 на двореца ще звучи музиката на Тиерсен от Amélie. Само че в изпълнение на латиноамериканския виртуоз на бандонеона Клаудио Константини и с гласа на самата Одри Тоту - изпълнителката на ролята на Амели Пулен.