Кланът Кардашиян се обзаведе и със сутиен за $ 50 млн.

Кайли Дженър се появи в легендарния Fantasy Bra по време на дефилето на Victoria's Secret в Лос Анджелис. Сутиенът, украсен с 4410 естествени диаманта, се оценява на 50 милиона долара. Бельото бижу е изработено само от злато и скъпоценни камъни, без използване на плат. Изработката му е отнела над 1000 часа работа на 15 майстори, а завършеното произведение тежи около 1,8 кг.
Това е първото участие на Кайли Дженър в ревю за Victoria's Secret - и предизвика бурни, основно негативни реакции в социалните мрежи. Фенове определиха решението като "подигравка" с традиционните супермодели на компанията като Адриана Лима, Жизел Бюндхен или Алесандра Амброзио. "Това е абсолютно НЕДОПУСТИМО! Victoria's Secret окончателно останаха без творчески идеи. Най-скъпият сутиен в света, даден на Кардашиян/Дженър, за да го обезценят още повече“, гласят коментари в X (Twitter).
Victoria's Secret Fashion Show sparks fan fury as Kylie Jenner's runway debut in iconic $50m Fantasy Bra is branded 'unacceptable' https://t.co/w98N8lZTlY— Daily Mail (@DailyMail) 19 октомври 2026 г.
Мнозина намират решението и за стратегически абсурдно, тъй като по-голямата сестра на Кайли - Ким Кардашиян - притежава бранда Skims. Той в момента е един от най-големите и агресивни конкуренти на пазара, който буквално отне голяма част от пазарния дял на Victoria’s Secret.
Творческият директор на бранда Адам Селман обаче не мисли така. "Кайли отдавна е надхвърлила границите на модата, културата, телевизията или която и да било отделна сфера. Точно това правим и ние. Нашето шоу е събитие от такъв мащаб, че се превръща в истински спектакъл. Мисля, че тя е невероятен катализатор за него", каза той пред Vogue.
Първият модел на Fantasy Bra е представен през 90-те години от Клаудия Шифер. Тогава цената му е 1 милион долара. Други емблематични модели са носени от Хайди Клум, Каролина Куркова, Тайра Банкс, Адриана Лима и др. Най-скъпият досега е струвал 15 милиона долара и бе демонстриран от Жизел Бюндхен през 2000 г.
Шоуто на Victoría's Secret беше прекратено през 2019 г. заради спад в зрителската аудитория и критики към налагането на нереалистични стандарти за красота. Модната марка обаче се върна на подиума през 2024 г. и опитва да намери баланс между старата си слава и новата представа за женственост.
Бела Хадид откри ревюто в Лос Анджелис тази нощ, а финалът беше поверен на Адриана Лима. Освен Кайли Дженър имаше и други дебютантки като дъщерите на Коби Брайънт - Наталия Брайънт, и на Денис Родман - Тринити. В ревюто се включиха и Кандис Суейнпул, Роузи Хънтингтън-Уайтли, Анок Яй, Алекс Консани, Ирина Шейк, Иман Хамам, Алесандра Амброзио, Джиджи Хадид сред изпълнения на живо от Megan Thee Stallion, Tate McRae и групата Katseye. 33-годишната унгарска манекенка Барбара Палвин пък излезе на подиума на Victoria's Secret само шест седмици след раждането на първото си дете.
Що се отнася до Дженър, от първия ред я аплодираха майка ѝ Крис Дженър, екс Кардашиян, и приятелят ѝ Тимъти Шаламе.