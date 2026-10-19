Кланът Кардашиян се обзаведе и със сутиен за $ 50 млн.

Кайли Дженър се появи в легендарния Fantasy Bra по време на дефилето на Victoria's Secret в Лос Анджелис. Сутиенът, украсен с 4410 естествени диаманта, се оценява на 50 милиона долара. Бельото бижу е изработено само от злато и скъпоценни камъни, без използване на плат. Изработката му е отнела над 1000 часа работа на 15 майстори, а завършеното произведение тежи около 1,8 кг.

Това е първото участие на Кайли Дженър в ревю за Victoria's Secret - и предизвика бурни, основно негативни реакции в социалните мрежи. Фенове определиха решението като "подигравка" с традиционните супермодели на компанията като Адриана Лима, Жизел Бюндхен или Алесандра Амброзио. "Това е абсолютно НЕДОПУСТИМО! Victoria's Secret окончателно останаха без творчески идеи. Най-скъпият сутиен в света, даден на Кардашиян/Дженър, за да го обезценят още повече“, гласят коментари в X (Twitter).

Victoria's Secret Fashion Show sparks fan fury as Kylie Jenner's runway debut in iconic $50m Fantasy Bra is branded 'unacceptable' https://t.co/w98N8lZTlY — Daily Mail (@DailyMail) 19 октомври 2026 г.

Мнозина намират решението и за стратегически абсурдно, тъй като по-голямата сестра на Кайли - Ким Кардашиян - притежава бранда Skims. Той в момента е един от най-големите и агресивни конкуренти на пазара, който буквално отне голяма част от пазарния дял на Victoria’s Secret.

Творческият директор на бранда Адам Селман обаче не мисли така. "Кайли отдавна е надхвърлила границите на модата, културата, телевизията или която и да било отделна сфера. Точно това правим и ние. Нашето шоу е събитие от такъв мащаб, че се превръща в истински спектакъл. Мисля, че тя е невероятен катализатор за него", каза той пред Vogue.

Първият модел на Fantasy Bra е представен през 90-те години от Клаудия Шифер. Тогава цената му е 1 милион долара. Други емблематични модели са носени от Хайди Клум, Каролина Куркова, Тайра Банкс, Адриана Лима и др. Най-скъпият досега е струвал 15 милиона долара и бе демонстриран от Жизел Бюндхен през 2000 г.

Шоуто на Victoría's Secret беше прекратено през 2019 г. заради спад в зрителската аудитория и критики към налагането на нереалистични стандарти за красота. Модната марка обаче се върна на подиума през 2024 г. и опитва да намери баланс между старата си слава и новата представа за женственост.

The Victoria’s Secret Fashion Show 2026 Hitting replay like it’s second nature? Same. Rewatch the Victoria’s Secret Fashion Show’s most iconic moments, unreal struts, legendary wings, and so much more. The Victoria’s Secret Fashion Show 2026 Hitting replay like it’s second nature? Same. Rewatch the Victoria’s Secret Fashion Show’s most iconic moments, unreal struts, legendary wings, and so much more.

Бела Хадид откри ревюто в Лос Анджелис тази нощ, а финалът беше поверен на Адриана Лима. Освен Кайли Дженър имаше и други дебютантки като дъщерите на Коби Брайънт - Наталия Брайънт, и на Денис Родман - Тринити. В ревюто се включиха и Кандис Суейнпул, Роузи Хънтингтън-Уайтли, Анок Яй, Алекс Консани, Ирина Шейк, Иман Хамам, Алесандра Амброзио, Джиджи Хадид сред изпълнения на живо от Megan Thee Stallion, Tate McRae и групата Katseye. 33-годишната унгарска манекенка Барбара Палвин пък излезе на подиума на Victoria's Secret само шест седмици след раждането на първото си дете.

Що се отнася до Дженър, от първия ред я аплодираха майка ѝ Крис Дженър, екс Кардашиян, и приятелят ѝ Тимъти Шаламе.