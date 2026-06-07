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Ищар: Целият свят трябва да знае за Празника на розата

Казанлък бе спирка от турнето на етно певицата у нас

07 Юни 2026
Кулминация на празника е короноването на Царица Роза.
БГНЕС
Кулминация на празника е короноването на Царица Роза.

Целият свят трябва да знае за Празника на розата. Това каза певицата Ищар в Казанлък снощи, където гостува на празника с групата The Gypsies в рамките на турнето си "30 години на сцената". 

Тя посочи, че това е изключително красиво събитие. "Цветята ви са прекрасни, но цветето не съществува само във ваза. Аз познавам българите и знам, че съществува в сърцата ви. Вие сте истинските рози", обърна се певицата към публиката на централния площад "Севтополис".

Сред хитовете, които етно певицата изпълни бяха Salma Ya Salama (Ole Y Ola), Comme Toi и La Vida es un Carnaval, а гостите изпяха с нея песента Last Kiss, за която Ищар каза, че е преоткрила именно заради българската публика. "Преди повече от 20 години публиката в София пя с мен Last Kiss и тогава разбрах, че в България тя е хит", посочи тя. Израелската певица гостува за пръв път у нас през 2000 г. с първия си самостоятелен албум The Voice of Alabina. Оттогава тя е пяла многократно в България.

Изненада за жители и гости на града беше изпълнението на песента "Облаче ле бяло", която певицата изпя заедно с децата от местната вокална група "Искрица". Зрителите танцуваха с Ищар до самия край на концерта въпреки силния дъжд в последните минути, а бурни аплодисменти предизвикаха песните Ragga Boom и Habibi (Sawah), които певицата изпълни в компанията на певеца и рапър Jimmy Sissoko.

Празникът на розата продължава и днес, а Ищар отива към Варна, където утре, 8 юни, е последният концерт от българското й турне. Етно кралицата вече пя в Пловдив, Бургас и София.

Ищар изнесе четири концерта в България, предстои и пети - във Варна.
Ищар изнесе четири концерта в България, предстои и пети - във Варна.
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Ищар, празник на розата

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