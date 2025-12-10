Художничка с аутизъм спечели наградата "Търнър"

Художничката Нена Калу спечели тазгодишната награда "Търнър" – най-престижното художествено отличие във Великобритания – за своите "смели и впечатляващи" скулптури и рисунки. Така тя влезе в историята като първият артист с обучителни затруднения, получил този ценен приз, съобщи Би Би Си. Съдиите оцениха ярките скулптури на Калу, които са хаотично обвити в слоеве панделки, въжета, картички и блестящи ленти от касети VHS, както и нейните рисунки с виещи се, торнадоподобни форми.

59-годишната Калу има аутизъм, затруднения в обучението и ограничена вербална комуникация. Шарлът Холиншед, която работи с Калу в продължение на 25 години, каза на сцената на церемонията: "Това е голям момент за много хора. Събитието е разтърсващо – то счупи един много твърд стъклен таван."

Родената в Глазгоу и сега живееща в Лондон Калу бе обявена за победител на церемония в Брадфорд – настоящата културна столица на Великобритания – и ще получи награда от 25 000 британски лири. При приемането на наградата Калу носеше розетка с нейна снимка и надпис: "Идол, легенда, победител, каквото и да е."

Творбите на Калу често разделят мнението на критиците, но журито на наградите "Търнър" бе впечатлено от "наистина завладяващите скулптури и рисунки, които могат да бъдат създадени само от Нена", заяви председателят муо Алекс Фаркухарсън.

Нейните рисунки, представени в групи от две или три, съдържат почти идентични форми с "красива заплетеност" и "напомнят въртящи се вихри", добави той. Скулптурите ѝ представляват висящи форми, покрити с материали като плат, въже, тиксо, фолио и хартия.

Творбите на всички четирима финалисти са изложени в галерията Cartwright Hall до 22 февруари 2026 г. Другите номинирани са Рене Матич, Зейди Ча и Мохамед Сами, като всеки ще получи по 10 000 британски лири.

Наградата "Търнър" е най-желаното и противоречиво британско отличие от създаването ѝ през 1984 г. в чест на английския художник Уилям Търнър. Сред предишните носители са Любайна Химид, Грейсън Пери, Стив Маккуин и Деймиън Хърст.