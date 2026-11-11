"Градините на Испания" разцъфват в София

Първото издание на фестивала "Градините на Испания" кани деца и възрастни на среща с виртуозна музика, вълнуващи детски спектакли, световно кино и книга на един от най-големите философски умове на XX в. То ще се състои от 17 до 23 ноември в София. Кулминацията му е галаконцертът в зала "България", на който ще звучат прозвучат две от най-обичаните и емблематични произведения на съвременната испанска музика миналия век – концертът за пиано и оркестър "Нощи в градините на Испания" от Мануел де Файя и "Аранхуески концерт" от Хоакин Родриго.

Фестивалът, организиран от София арт институт, се провежда с изключителната подкрепа на Посолството на Кралство Испания у нас.

Събитията, посветени на испанската култура, започват с премиера на книгата "Горски поляни" на Мария Самбрано. Събитието е на 17 ноември в "Хеликон арт". Словото на една от най-значимите испански мислителки, философки и есеистки на XX в. излиза за първи път на български език. Преводът е на Анна Златкова, художник е Ивайло Нейнски, а послесловът е дело на проф. Владимир Градев. Израснала в близост до поета Антонио Мачадо, ученичка на философа Хосе Ортега и Гасет и пламенна почитателка на Мигел де Унамуно, Мария Самбрано е известна с концепцията си за поетическия разум, през която търси обединение на философията и поезията.

Следва прожекция на визуалния и музикален шедьовър "Любовна магия" (1986), режисиран от великия Карлос Саура. Драмата, изпълнена с пламенна страст, разказва за млада ромска жена, преследвана от духа на покойния си съпруг. Тя може да открие истинската любов само чрез магически танц, който я освобождава от проклятието на миналото. Прожекцията в кино "Люмиер" е в рамките на "Киномания" 2026.

Уикендът е посветен на децата. Обичаната героиня на най-новата испанска литература – Анна Кадабра, ще се впусне в мисия да открие седемте съставки на истинската магия и да върне откраднатия ритъм на света. Интерактивният спектакъл включва темтанци, загадъчни духове и прекрасна музика, изпълнена на живо от струнен квартет. Популярната поредица за деца "Концерти на възглавници" също ще има тематично издание. Най-малките почитатели на класиката ще се срещнат с вълнуващия свят на медните духови инструменти, докато слушат популярни мелодии от испански композитори в изпълнения на тромпет, тромбон, валдхорна и туба.

В деня, когато се навършват 125 години от рождението на композитора Хоакин Родриго - 22 ноември, сопраното Мила Михова и пианистът Николай Стойков ще поведат публиката на пътешествие из "Песните на Испания" в Централния военен клуб. То ще мине през изящните песни на Фернандо Обрадорс, мадригалите на Родриго, страстният свят на Мануел де Файя и виртуозните оперни миниатюри на Лео Делиб и Руперто Чапи.

Галаконцертът "Градините на Испания" съвпада със 150-ата годишнина от рождението на Мануел де Файя и превръща финала на фестивала в своеобразен музикален празник в чест на един от най-значимите испански композитори. Солисти ще бъдат пианистката Венета Нейнска и китаристът Георги Димитров–Жожо, които ще се срещнат на сцената на зала "България" с Камерата Булгарика под диригентството на испанския диригент Пабло Урбина.

Билети за събитията се продават в Eventim, Grabo и страницата на организатора, а входът за първото събитие в "Хеликон арт" е свободен.