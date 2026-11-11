Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Градините на Испания" разцъфват в София

Думи, картини и музика ни запознават с испанската култура

11 Ноем. 2026
Мила Михова ще представи "Песните на Испания"
Мила Михова ще представи "Песните на Испания"

Първото издание на фестивала "Градините на Испания" кани деца и възрастни на среща с виртуозна музика, вълнуващи детски спектакли, световно кино и книга на един от най-големите философски умове на XX в. То ще се състои  от 17 до 23 ноември в София. Кулминацията му е галаконцертът в зала "България", на който ще звучат прозвучат две от най-обичаните и емблематични произведения на съвременната испанска музика  миналия век – концертът за пиано и оркестър "Нощи в градините на Испания" от Мануел де Файя и "Аранхуески концерт" от Хоакин Родриго. 

Фестивалът, организиран от София арт институт, се провежда с изключителната подкрепа на Посолството на Кралство Испания у нас. 

Събитията, посветени на испанската култура, започват с премиера на книгата "Горски поляни" на Мария Самбрано. Събитието е на 17 ноември в "Хеликон арт". Словото на една от най-значимите испански мислителки, философки и есеистки на XX в. излиза за първи път на български език. Преводът е на Анна Златкова, художник е Ивайло Нейнски, а послесловът е дело на проф. Владимир Градев. Израснала в близост до поета Антонио Мачадо, ученичка на философа Хосе Ортега и Гасет и пламенна почитателка на Мигел де Унамуно, Мария Самбрано е известна с концепцията си за поетическия разум, през която търси обединение на философията и поезията. 

Следва прожекция на визуалния и музикален шедьовър "Любовна магия" (1986), режисиран от великия Карлос Саура. Драмата, изпълнена с пламенна страст, разказва за млада ромска жена, преследвана от духа на покойния си съпруг. Тя може да открие истинската любов само чрез магически танц, който я освобождава от проклятието на миналото. Прожекцията в кино "Люмиер" е в рамките на "Киномания" 2026.

Уикендът е посветен на децата. Обичаната героиня на най-новата испанска литература – Анна Кадабра, ще се впусне в мисия да открие седемте съставки на истинската магия и да върне откраднатия ритъм на света. Интерактивният спектакъл включва темтанци, загадъчни духове и прекрасна музика, изпълнена на живо от струнен квартет. Популярната поредица за деца "Концерти на възглавници" също ще има тематично издание. Най-малките почитатели на класиката ще се срещнат с вълнуващия свят на медните духови инструменти, докато слушат популярни мелодии от испански композитори в изпълнения на тромпет, тромбон, валдхорна и туба. 

В деня, когато се навършват 125 години от рождението на композитора Хоакин Родриго - 22 ноември, сопраното Мила Михова и пианистът Николай Стойков ще поведат публиката на пътешествие из "Песните на Испания" в Централния военен клуб. То ще мине през изящните песни на Фернандо Обрадорс, мадригалите на Родриго, страстният свят на Мануел де Файя и виртуозните оперни миниатюри на Лео Делиб и Руперто Чапи. 

Галаконцертът "Градините на Испания" съвпада със 150-ата годишнина от рождението на Мануел де Файя и превръща финала на фестивала в своеобразен музикален празник в чест на един от най-значимите испански композитори. Солисти ще бъдат пианистката Венета Нейнска и китаристът Георги Димитров–Жожо, които ще се срещнат на сцената на зала "България" с Камерата Булгарика под диригентството на испанския диригент Пабло Урбина. 

Билети за събитията се продават в Eventim, Grabo и страницата на организатора, а входът за първото събитие в "Хеликон арт" е свободен.

Камерата Булгарика
Камерата Булгарика
Книгите за Анна Кадабра ще бъдат във фокуса на събитие за най-малките
Книгите за Анна Кадабра ще бъдат във фокуса на събитие за най-малките
Галаконцертът, който носи името на фестивала, е в зала "България"
Галаконцертът, който носи името на фестивала, е в зала "България"
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

, ,

Още новини по темата

Евелин Костова става „Жана д’Арк на кладата“ в ораторията на Онегер
18 Яну. 2026
Дъщерята на Дарина Такова дебютира като Виолета в „Травиата“
10 Окт. 2024
Сопраното Мила Михова дебютира във Филхармонията със сър Брин Терфел
10 Яну. 2024
Почина прочутият испански режисьор Карлос Саура
10 Февр. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

Доротея Дачкова: Новият ВСС - подмяна или промяна
Диян Божидаров: Вечната българска дилема "С Русия ли сме или със Запада" ескалира
Людмил Илиев: Андрей Гюров можеше сега да е президент
Светослав Терзиев: България сама си избра вредител
Петьо Цеков: Избирателите на Радев изчезнаха като електората на Слави