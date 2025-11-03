Медия без
Георги Господинов закичи още една награда "Перото"

НДК връчи специална награда на Георги Мишев, който днес става на 90 години

Днес, 20:08
Преди две години Георги Господинов получи "Перото" за цялостен принос. Тази година писателят не можа да присъства и наградата прие съпругата му Биляна Курташева.
Тази вечер бяха връчени Литературните награди "Перото" за 2025 година. Към богатата си колекция, увенчана с  международния "Букър" за "Времеубежище", Георги Господинов добави още едно отличие за последната си книга "Градинарят и смъртта". Тя се наложи над другите двама номинирани за Проза – "И болката идва по-късно" на Антония Апостолова, и "Под месечината, огромна като тиква” на Боян Йорданов. И тримата претенденти са издавани от "Жанет 45". "Градинарят и смъртта" вече е носител на "Цветето на Хеликон" и наградата на Асоциация "Българска книга" – "Златен лъв".

През 2023-а Господинов бе удостоен и с Голямата награда "Перото" за цялостен принос към българския литературен контекст. 

Тази година журито в състав доц. д-р Мария Калинова, Тодора Радева, Йорданка Белева, Емануил А. Видински и Цанко Лалев излъчи победители и в още четири състезателни категории: Детска литература, Дебют, Поезия и Превод от български на чужд език. 

При дебютантите Виолета Радкова с "И леглото ни е зеленина" ("Жанет 45") се наложи над "Бреговете на Бохемия" на Румен Денев и "Корени и светила" – Любослава Трайкова. При детската литература №1 е "Тихата гора" на Слави Стоев ("Точица"), победила другите двама финалисти "Две трудни цветя и един фейояд" на Катя Антонова и "Радиослушатели" на Биляна Панчева.

"Ето го разкаяния победител" (изд. ДА) на Никола Петров бе избрана за най-добра стихосбирка в конкуренцията на Албена Тодорова – "Да ти бъда тяло", и Оля Стоянова с "Как ни спасяват природните закони". 

В последната категория с "Перото" бе удостоен Андреас Третнер за превода на немски език на "Синьото момче" от Александър Вутимски. В тази категория сред тримата финалисти също бе "Градинарят и смъртта". Книгата на Господинов е номинирана заради превода на Марк Казалс на каталунски. 

Наградата за цялостен принос бе присъдена на поета Владимир Левчев. Тази година бе връчена извънредно и една Специална награда на Националния дворец на културата. Неин лауреат стана писателят, сценарист и редактор Георги Мишев, който днес навършва 90 години, а статуетката от негово име прие синът му, хумористът Михаил Вешим.

Призовете "Перото" са учредени през 2015 г. от едноименния литературен клуб в НДК. Наградите представляват пластика на скулптора проф. Емил Попов и не включват финансова сума.

Виолета Радкова е с "Перото" за дебют.
БГНЕС Виолета Радкова е с "Перото" за дебют.
Михаил Вешим прие специалната награда за баща си Георги Мишев.
БГНЕС Михаил Вешим прие специалната награда за баща си Георги Мишев.
