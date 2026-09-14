Габровският театър подарява на учениците пропуск за спектаклите си

ДТ - Габрово Артистите от габровската трупа искат най-младата публика да забрави в красивата им сграда усещането, че театърът винаги трябва да е организирано "задължително мероприятие".

Драматичен театър „Рачо Стоянов“ – Габрово, подарява за първия учебен ден на най-младите си почитатели пропуск за посещения на спектаклите му. Само на 15 и 16 септември учениците от I до XII клас могат да получат безплатен билет и още две специални възможности за театър в Габрово.

С началото на новата учебна година стартира и кампанията „Театърът е твой“. Благодарение на нея утре и вдругиден всеки ученик от габровските училища може да се регистрира безплатно и да получи личен театрален пропуск с три различни възможности за гледане на постановките на Габровския театър. Регистрацията става на касите на театъра или онлайн на сайта на театъра.

Първото посещение е напълно безплатно. При второто посещение ученикът получава 50% отстъпка от ученическата цена на билета (3,5-4€). При третото може да доведе един възрастен със себе си, като и двамата ще заплатят ученическа цена за билетите (7-8€).

Така идеята на кампанията е събрана в три кратки послания: „Влез. Върни се. Доведи някого“.

За разлика от традиционните организирани ученически посещения, „Театърът е твой“ не изисква клас, група, учител придружител или предварително определено от училището представление. Ученикът сам избира дали да използва своя пропуск и какво да гледа от спектаклите на Габровския театър, включени в кампанията.

Целта на инициативата е да се премахне една от най-големите бариери между младата публика и театъра – усещането, че театралното посещение непременно трябва да бъде организирано от училището или учителя като „задължително мероприятие“. Вместо това Габровският театър отправя директна покана към самите млади ценители и техните родители.

Зрителите ще имат само два дни за безплатна регистрация. Театралният пропуск може да бъде получен само на 15 и 16 септември от касите на театъра. Регистрацията ще е възможна и онлайн през уебсайта на Драматичен театър „Рачо Стоянов“. До 48 часа след онлайн регистрация участникът получава на посочения имейл чрез системата за продажби своите индивидуални талони за първо, второ и трето посещение, както и указания за използването им.

За учениците под 14 години регистрацията се извършва от родител или настойник, като един родител може да регистрира до три деца. Учениците, навършили 14 години, могат да се регистрират самостоятелно. За регистрацията са необходими единствено две имена на ученика, възраст, клас, училище и имейл адрес.