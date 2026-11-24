На днешната дата преди 35 години най-великият вокал на рока – Фреди Меркюри, умира на 45-годишна възраст, броени часове след като предишния ден за първи път публично е обявил, че е ХИВ-позитивен и болен от СПИН. В деня на годишнината от смъртта на фронтмена на Queen изданието RadarOnline припомня битката му с болестта. На 23 ноември 1991 г. Меркюри излиза с изявление, в което потвърждава, че има СПИН. „Смятах за правилно досега да запазя тази информация в тайна, за да защитя личния живот на хората около мен“, обяснява той тогава. „Но сега дойде моментът приятелите ми и феновете ми по целия свят да научат истината. Надявам се, че всички те ще се присъединят към мен, лекарите ми и хората по целия свят в борбата срещу тази ужасна болест“. Целият свят научава това, а само ден по-късно Фреди издъхва.

Онова, което по-малко хора знаят, е че Фреди Меркюри е бил убеден, че ще умре, само когато вече не може да пее. В последните месеци преди смъртта си той е решен да продължи музикалната си кариера, въпреки влошеното си здраве. Според документалния филм на Би Би Си „Фреди Меркюри: Последно действие“ (Freddie Mercury: The Final Act), той се обажда на близката си приятелка Анита Добсън – която по-късно ще стане втората съпруга на Брайън Мей, и ѝ казва: „Когато вече не мога да пея, дарлинг, тогава ще умра“. „Ще падна мъртъв!“ – спомня си тя неговите точни думи.

Твърди се, че Фреди Меркюри е отказвал определени медикаменти, които могат да повлияят на гласа му. Според сведенията, по време на борбата със заболяването си Фреди е приемал единствено болкоуспокояващи. Личният му асистент Питър Фрийстоун разказва, че легендарният певец е отказвал други лекарства, които биха могли да влошат изпълнението му. Защото в поседните си месеци той записва някои велики песни, които остават в историята: Mother Love, A Winter’s Tale, I’m Going Slightly Mad, за която дори снима и клип с перука и тежък грим, и, разбира се – The Show Must Go On. „Той просто бавно се отпусна и си отиде“, споделя Фрийстоун.

Малко преди да почине, в едно от последните си интервюта, Меркюри размишлява върху това как ще бъде запомнен. „Не мисля особено за това какво ще стане, когато умра, или как ще ме помнят“, казва той тогава пред Daily Express. „Когато умра – кой ще го е грижа? Мен не“. Миналата година Фрийстоун разказа защо Фреди все пак е решил да сподели здравословните си проблеми с феновете, въпреки сериозната стигма, свързана със СПИН в началото на 90-те години. „За това заболяване нямаше лек. Ако не знаете за него, как бихте могли да се предпазите? Трябва да сте наясно, че то съществува“, казва той пред NBC 15 News. „Той беше напълно наясно със ситуацията. Знаеше какво се случва... Знаеше какво означава това за собствения му живот, а също и какво означава за хората след него“. Фрийстоун твърди, че създателят на „Бохемска рапсодия“ напълно е осъзнавал колко е важно да оповести диагнозата си публично, преди да почине. „В противен случай това щеше да остане като някаква мръсна тайна, заметена под килима. А той знаеше, че единственият начин да окаже някакво въздействие е светът да научи истината“, убеден е Питър Фрийстоун.

Осем сценични костюма за 80-годишнината му

Ако случайно се озовете в залата за гоблени в музея „Виктория и Албърт“ (V&A), може да останете изненадани, когато чуете от високоговорителите да звучи „Бохемска рапсодия“ на Queen с пълна сила. В просторното помещение с изящни ренесансови гоблени в центъра на експозицията са разположени две фигури в реален размер, изобразяващи изпълнителя и автор на песента – Фреди Меркюри. На едната витрина той е облечен в емблематичния си бял костюм тип „трико“ с крилца (т.нар. Mercury Wing), съчетан с болеро, а на другата – в черния си костюм с мотив на гръбначен стълб (Spine Suit). Тези конкретни сценични тоалети са създадени от стилистката Уенди де Смет в сътрудничество със самия певец. Те са част от инициативата на музея V&A, озаглавена „Фреди Меркюри: Великолепни неща“ (Freddie Mercury: Splendid Things). В чест на 80-годишнината от рождението на Меркюри осем от най-разпознаваемите му сценични костюми са разпръснати из целия музей, информира британският Telegraph.

Експозицията е подготвена от Кейт Бейли, старши куратор във V&A, и Мери Остин – бившата годеница на Фреди Меркюри и наследница на любимия му лондонски дом „Гардън Лодж“ (Garden Lodge), където тя живя през последните 34 години, съвсем доскоро. Проектът е истинско тържество на таланта и творческия дух на Меркюри. Точно като самия певец, визиите са креативни, екстравагантни, дръзки и дори леко абсурдни. Бейли разказва, че специално изработените манекени са дело на компанията Universal Display и са създадени с помощта на 3D принтер. Върху тях са облечени оригиналните костюми на Меркюри, които Мери Остин открива безупречно запазени на тавана в „Гардън Лодж“. В галерията от епохата на Ренесанса Фреди Меркюри е облечен в тениска с надпис Flash и тесни червени панталони (група Queen създава саундтрака към филма „Флаш Гордън“). Певецът позира със своята характерна къса стойка за микрофон високо на един балкон, заобиколен от скулптурни фигури на Аполон, Зефир и Нарцис. „Това е италиански балкон, а там хората са свикнали на пищни, грандиозни жестове. Той е съвсем на място сред боговете от античността“, коментира кураторката Бейли, докато Мери Остин се наслаждава на гледката. Днес тя е на 75 години, придвижва се с бастун заради травма на гръбнака, говори бавно и премерено. Споделя пред изданието, че Бейли се е свързала с нея преди около две години. Идеята за тематичен маршрут допада на Остин и тя предоставя тоалетите за изложбата.

В експозицията неизбежно е и грандиозният костюм, носен от Меркюри по време на Magic Tour на Queen през 1986 г. – турнето, смятано за най-велико в историята на рок музиката. Той е с корона и мантия от хермелин, изправен върху постамент. Може на посетителите да се стори малко дребен, защото феновете винаги са си представяли Меркюри като висок човек – заради стегнатата му физическа форма и гигантската експресия на изпълненията му. Мери Остин обаче напомня: „Беше висок точно 175 сантиметра“.

Остин се запознава с Меркюри през 1969 г. – година преди създаването на Queen. По това време той е 23-годишен, бивш студент по изкуства, който продава винтидж дрехи на пазара „Кенсингтън“ заедно с бъдещия барабанист на групата Роджър Тейлър. Тя е 18-годишна продавачка в „Биба“ – известния бутик на Барбара Хуланицки, намиращ се наблизо. Двамата стават приятели, а след това и любовници, преди да започнат да живеят заедно. Сгодяват се на Коледа през 1973 г., когато Фреди е на 27, а Остин – на 22 години. През лятото на 1975 г. тя напуска „Биба“ и започва работа при Меркюри като негов личен асистент и човек за всичко. „Той беше феноменална личност. Толкова изпълнен с енергия. Мисля, че той беше просто абсолютно уникален. Внасяхме различни неща във връзката си, но и двамата притежавахме онази тиха сила – …винаги съм усещала, че той самият си е бил най-добрият приятел. А ако е имал нужда от още един, явно, това съм била аз. И аз изпитвах същото“, откровена е Мери Остин.

Днес може да изглежда невероятно, че тя не е заподозряла как някой толкова демонстративно ексцентричен и пищен като Фреди Меркюри е гей или бисексуален, но тогава времената са други. „Не мисля, че изобщо бяхме осмислили нещата в дълбочина. Просто бяхме свикнали с идеята за „свободната любов“ от 60-те години. Беше ерата на глем рока и андрогинността беше на мода“. Никакви подозрения ли не е имала? „Не. Просто знаех, че е творческа натура. А и, наблюдавайки как работи Барбара Хуланицки в „Биба“, виждах, че той е подобен на нея. Така че просто не ми е хрумвало“, казва Мери днес.

През септември Остин издава книгата „Живот в текстове: Официалното творческо наследство на Фреди Меркюри“ (A Life in Lyrics: The Official Creative Legacy of Freddie Mercury). Това се случва, след като тя и синът ѝ откриват тетрадки и листове с ръкописни текстове в един сандък на тавана на „Гардън Лодж“. Четенето на тези текстове се оказа силно емоционално преживяване за нея. Работата по книгата, която се превръща в международен бестселър, отнема две години. Мери подбира страници от оригиналните бележници на Меркюри наред с непоказвани досега лични снимки. Двамата живеят заедно в продължение на четири години, преди нещата да се променят, когато Меркюри ѝ признава, че е бисексуален. След това те вече не са двойка, но тя остава негов верен служител и най-добър приятел до края на живота на певеца.

В книгата си Мери Остин пише: „Разбира се, когато връзката се промени, беше болезнено. Не мисля, че хората винаги разбират този момент. Те предполагат, че щом сме останали близки, загубата сигурно е била по-лека. Не беше така. Трябваше да се откажа от бъдеще, към което вярвах, че вървя. Но това, което дойде на негово място, не беше просто утешителна награда. Беше нещо много по-рядко срещано“. „Единственият ми приятел е Мери и не искам никой друг. За мен тя беше съпруга – макар и без официален брак. За мен това беше брак. Ние вярваме един в друг. Това ми е напълно достатъчно“, казва Фреди Меркюри в едно интервю от 1985-а.

Изложбата Freddie Mercury: Splendid Things („Фреди Меркюри: Великолепни неща“) ще е в музея „Виктория и Албърт“ до 17 януари 2027 г.