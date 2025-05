Появи се тайна дъщеря на Фреди Меркюри

Легендарният Фреди Меркюри има дъщеря, чието съществуване е пазено в тайна в продължение на 48 години, твърди новоизлязла негова биография, съобщи "Гардиън". Фронтменът на Queen е бил изключително близък със своето дете, особено в последната година от живота си - 1991-а, и му е оставил голяма част от личните си дневници, които са станали основа на новата книга "Love, Freddie" ("С обич, Фреди").

Меркюри е заченал дъщеря си при любовна афера със съпругата на свой близък приятел през 1976 г. Приятелят по това време е бил в командировка, а майката, която е католичка, е отказала аборт. За съществуването на дъщерята са знаели само нейното семейство, останалите трима музиканти от Queen, както и дългогодишната приятелка и спътница на Меркюри Мери Остин.

В книгата се уточнява единствено, че дъщерята днес е на 48 г. и живее в Европа, където работи в областта на медицината и самата тя има деца. Жената е споделила своята история с авторката на биографията - Лесли-Ан Джоунс. Тя е разказала, че е отгледана от любящо семейство, но винаги е знаела, че Фреди Меркюри е неин баща. Живяла е с майка си, доведения си баща и сестра си в дома им, където, по необичайна уговорка, е била отделена стая и за Меркюри.

Рок звездата е разговарял с дъщеря си почти ежедневно, докато е бил на турнета. Месеци преди да почине през есента на 1991 г., Меркюри ѝ е дал 17 тетрадки от личните си дневници. Те са пазени в тайна, но наскоро са били предадени на авторката на книгата.

"С обич, Фреди" включва и бележка от жената, известна само като "Би". Откъс, публикуван в "Дейли мейл" гласи: "Обстоятелствата около моето раждане може да изглеждат необичайни и дори скандални, според стандартите на повечето хора. Но това не бива да е изненада. То никога не го е отклонявало от ангажимента му да ме обича и да се грижи за мен. Той ме ценеше много".

Легендарният музикант започва да пише дневниците си на 20 юни 1976 г., когато за първи път научава за бременността на майката - два дни след като Queen издават сингъла си You’re My Best Friend от албума „A Night at the Opera“. В тях той описва детството си в Занзибар, където е роден Фарук Булсара и където посещава пансион в британски стил в Индия.

В книгата се описва и как семейството е принудено да избяга от Занзибар по време на революцията през 1964 г., преди да се установи в Мидълсекс, Северозападен Лондон. Последният запис в бележника е от 31 юли 1991 г., когато здравето на Меркюри вече е силно влошено.

В друго писмо, включено в книгата, "Би" обяснява причините си да сподели дневниците на Меркюри след 30 години тайна.

„След повече от три десетилетия лъжи, спекулации и изопачаване, е време да оставим Фреди да говори. Тези, които са знаели за моето съществуване, са пазили най-голямата му тайна от лоялност към Фреди. Това, че избирам да се разкрия чак сега, е мое решение и само мое. В нито един момент не съм била принуждавана да го направя - казва дъщерята. - Той повери колекцията си от лични тетрадки на мен, единственото си дете и най-близкия си роднина. Това е писмен запис на личните му мисли, спомени и чувства за всичко, което е преживял.“

Авторката Джоунс каза, че "Би" се е обърнала към нея за първи път преди три години.

„Инстинктът ми е да се съмнявам във всичко, но съм абсолютно сигурна, че тя не е фантазьорка - добавя тя. - Никой не би могъл да фалшифицира всичко това. Защо би работила с мен три години и половина, без никога да изисква нищо?“