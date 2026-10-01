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Флорънс Пю е главен злодей в "На изток от рая"

Новата екранизация по романа на Стайнбек тръгва по Netflix

Днес, 17:26
Флорънс Пю на премиерата в Ню Йорк.
ЕПА/БГНЕС
Флорънс Пю на премиерата в Ню Йорк.

Британската актриса Флорънс Пю поема главната роля в новата филмова адаптация на романа на Джон Стайнбек - "На изток от рая" за Netflix. Сюжетът се фокусира върху фамилията Траск - едно от двете семейства, които са герои в публикуваната през 1952 г. книга. Пю влиза в образа на най-мрачния и пленителен персонаж - манипулативната и безпощадна Кати Еймс. Актрисата разгръща нейния образ далеч отвъд Стайнбековото определение за "чудовище". 

"Искрено исках да разбера мотивите зад всяко нейно действие, а не просто да избера лесното и повърхностно решение да я представя като класически злодей", обясни 30-годишната актриса, популярна с участието си в кинохитове като "Опенхаймер", "Дюн" и "Черната вдовица". 

Сценарият е дело на Зоуи Казан, чиято семейна история е тясно свързана с творбата. Тя е внучка на режисьора Елия Казан, създал легендарната филмова адаптация на "На изток от рая" от 1955 г. с участието на Джеймс Дийн. "Исках да остана вярна на начина, по който книгата изследва въпроса: носим ли всички у себе си по малко добро и по малко зло?", казва Казан, цитирана от АФП. "Какво правим с това? Можем ли да се променим? Възможно ли е изобщо да разчупим моделите, предавани между поколенията?"

Романът на нобеловия лауреат Джон Стайнбек "На изток от рая" е публикуван през 1952 г. и е сред най-мащабните му произведения. Действието проследява няколко поколения от семействата Траск и Хамилтън и се развива в продължение на десетилетия - от времето около Американската гражданска война до Първата световна война, в калифорнийската долина Салинас. В основата му стои библейският мотив за Каин и Авел, пренесен през съдбата на братята Адам Траск (Кристофър Абът) и Чарлс Траск (Майк Файст), а по-късно и на близнаците Кал (Джоузеф Зада) и Арон (Джо Андерс). 

Седемте епизода са достъпни в Netflix от днес, 1 октомври.

East of Eden | Official Trailer | Netflix
A Steinbeck classic gets a fresh interpretation. EAST OF EDEN will explore the multigenerational saga of the Trask family, focusing new attention on its inde...
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Флорънс Пю, На изток от рая

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