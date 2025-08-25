Фестивалът на Тетяна Станева "Око" отива в Украйна

Фестивалът на етнографското кино "Око", организиран вече пет години с много ентусиазъм от бесарабската българка от Украйна Тетяна Станева, тази есен ще се завърне в родината си, по-мащабен от всякога.

На 5 септември от 18:00 ч. на АртПричал в Киев ще бъде тържествено открито шестото му издание. За първи път церемонията ще се проведе в украинската столица. Гостите ще бъдат посрещнати с автентични бесарабски специалитети, украински и български обредни пърформанси, световна премиера на филма на генералната директорка на "Око" за бесарабските българи и още много изненади.

Посланичка на фестивала тази година е актрисата с български произход Анастасия Цимбалару, родена в Болград – столицата на бесарабските българи, откъдето произлиза и самият фестивал. Водещ на вечерта ще бъде Иван Люленов – българин от Молдова, украински певец, комик и шоумен. Събитието ще посетят високопоставени гости и представители на културните и обществените среди на България и Украйна, споделят организаторите.

Откриването на 6-ото издание е с филма "Мъртва китка" – авторски проект на режисьорката и генерална директорка на фестивала Тетяна Станева. Лентата разкрива лична история за Бесарабия, нейните традиции и предизвикателства по време на войната. "Една от причините за създаването на кинофестивала "Око" и неговата основна мисия е да привлече вниманието на Украйна и България, както и на света към моя регион. Затова – Болград, затова – толкова много за Бесарабия. Нашата цел е не само да повишим информираността и да покажем туристическия и инвестиционния потенциал на този край, но и да насърчим фолклористите да изследват традициите и културното наследство на малцинствата, които са най-силно представени именно в нашата мултикултурна Одеска област. И също така да вдъхновим кинематографистите да насочат камерите си към темите и пейзажите на юга", разказва авторката, родено в село Криничне (Чушмелий).

"Чрез тази почти шестгодишна история на нашата общност, която показва влиянието на войната върху съхраняването на идентичността и неминуемите промени, за първи път повдигам темата за опазването на нематериалното културно наследство на българите Украйна по време на война, което също е част от българското културното наследство. То е невидимо, умира тихо и незабелязано. Вълнувам се дали зрителят ще усети образите и посланията, които съм вложила, и искрено се надявам този край да бъде обикнат така, както е обичан от мен", споделя още Станева.

Във визуалната програма на фестивала публиката ще има възможност да види още:

творби на известния български фотограф и теолог Иван Шишиев, чийто снимки са публикуванив National Geographic, Vogue US и Le Monde;

фотографии на Ukraїner – организация и общност, която от 2016 г. изследва Украйна и украинския контекст, разказва историите на украинците и ги представя на десетки езици по света;

картини на Силвия Атипова – българска художничка и писателка, създадени в рамките на нейния проект "Изкуство в помощ на героите";

произведения на художничката Леся Бабляк от серията "Жълто-син албум", посветена на борбата на Украйна по време на войната.

В програмата на "Око" тази година са включени 90 заглавия от 52 държави и пет континента, представени на 24 езика. Сред тях има 7 български и над 20 украински. "Око" е един от малкото фестивали, които които показват български филми в Украйна и украински – в България. Тази година фестивалът разширява своето присъствие – прожекции ще се състоят в четири града и две държави: на 5–10 септември фестивалът ще бъде в Киев, от 8 до 14 септември в Одеса, от 12–14 септември – в Болград, където ще бъде и награждаването на победителите в конкурсите NASHE OKO и OKO SHORT).

От 3 до 11 октомври форумът пристига в София, където ще има прожекции, изложби, дискусии и награждаване на лауреатите на OKO GLOBAL.

От 2020 г. Тетяна Станева е основателка и продуцентка на ежегодния Международен фестивал за етнографски филми "Oко", който първата година е проведен онлайн. Второто издание е в Болград. Третото излъчване на фестивала през 2022 г. по причина на войната е проведено в град Торун, Полша, в рамките на фестивала "Камераимадж". С подкрепата на българската програма "Помощ за развитие" кинофестивалът посещава България със специални прожекции два пъти – през май 2022 и през ноември 2022 г. Четвъртото издание е в София през октомври 2023-а, а петото юбилейно издание на фестивала се състоя през септември 2024 г. в Болград и през ноември в София с подкрепата на НФЦ и Столичната община.